نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير على ( أجهزة هواوي الإلكترونية ) البلاك فرايدي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير ، تقدم مكتبة جرير خصومات هائله على أجهزة التابلت والجوالات والكمبيوتر اللوحي لكل مواطني المملكة العربية السعودية بمناسبة البلاك فرايدي، أنتهز فرصه التخفيضات وقم بالشراء من عروض جرير فهي فرصه لا تعوض، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على عروض مكتبة جرير على أجهزة هواوي الإلكترونية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض جرير ( تابلت هواوي )

سوف نعرفكم على عروض مكتبة جرير للتابلت من هواوي وها هي العروض :

جهاز هواوي ميت بوك دي ، كمبيوتر محمول، 15.6 بوصة، 3500U-5 ايه ام دي رايزن، ايه ام دي راديون فيجا 8، 256 جيجا بايت بي سي اي اي اس اس دي، بسعر 2549 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

جهاز هواوي 10 5ميديا باد تي ، كمبيوتر لوحي الجيل الرابع، 10.1 بوصة، سعة 32 جيجا بايت اي ام ام سي، ثماني النواة، لونه أسود، بسعر 849 ريال سعودي بدلا من 949 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

جهاز هواوي ميديا باد ام 5 لايت 10 ، كمبيوتر لوحي الجيل الرابع، 10.1 بوصة، سعة 64 جيجا بايت اي ام ام سي، ثماني النواة، لونه رمادي، بسعر 1169 ريال سعودي بدلا من 1319 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

جهاز هواوي MatePad Pro 10.8 ، كمبيوتر لوحي الجيل الرابع، 10.8 بوصة، 256 جيجا بايت، ثماني النواة، لونه رمادي، بسعر 2349 ريال سعودي بدلا من 2629 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

جهاز هواوي ميت باد برو 10.8 ، كمبيوتر لوحي الجيل الخامس، 10.8 بوصة، 256 جيجا بايت، ثماني النواة، لونه أخضر فورست، بسعر 2789 ريال سعودي بدلا من 3099 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

جهاز هواوي MatePad Pro 10.8 (2020) ، كمبيوتر لوحي واي فاي، 10.8 بوصة، 128 جيجا بايت (eMMc )، ثماني النواة، لونة رمادي، بسعر 1979 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

عروض الجوالات هواوي

سوف نعرفكم على عروض مكتبة جرير للجوالات من هواوي وها هي العروض :

هاتف هواوي نوفا 7 ، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، باللون الأسود وفضي سبيس وأرجواني صيفي، الجيل الخامس، بسعر 1599 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

نوفا 7 ، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، باللون الأسود وفضي سبيس وأرجواني صيفي، الجيل الخامس، بسعر 1599 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل . هاتف هواوي بي 40 برو بلس ، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس، باللون أسود سيراميك والأبيض سيراميك، بسعر 4499 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل، ويتضمن هدايا بقيمة 1399 ريال سعودي ( هواوي ساوند اكس سماعة متنقله بلوتوث ) هدية مجانية .

بي 40 برو بلس ، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس، باللون أسود سيراميك والأبيض سيراميك، بسعر 4499 ريال سعودي بدلا من 4799 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل، ويتضمن هدايا بقيمة 1399 ريال سعودي ( هواوي ساوند اكس سماعة متنقله بلوتوث ) هدية مجانية . هاتف هواوي ميت 30 برو ، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الرابع، باللون الفضي سبيس والأسود، بسعر 2699 ريال سعودي بدلا من 3939 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

هاتف هواوي بي 30 برو ، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الرابع، لون أزرق، بسعر 1749 ريال سعودي بدلا من 2849 ريال سعودي، مع ضمان من الوكيل لمدة عام كامل .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم عروض مكتبة جرير على أجهزة هواوي الإلكترونية، سارعوا بالشراء للحصول على الخصومات والعروض المذهلة .