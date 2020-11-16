نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم في الجمعة البيضاء في السعودية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم في الجمعة البيضاء ، يحتفل في الجمعة البيضاء الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية ومن شتى الدول العربية، ولذلك فيقوم العثيم بتقديم عروض أسواق العثيم othaim market الخاصة بالسلع والمنتجات حيث أن هذه العروض تصل إلى 50%.

عروض العثيم في الجمعة البيضاء في السعودية 2020

عروض البلاك فرايدي في أسواق العثيم ، من العروض التي يقدمها العثيم في يوم البلاك فرايدي تتضمن الكثير من السلع المختلفة والمنتجات، حيث أن هذه العروض قد تصل إلى 50% على المنتجات الغذائية واللحوم والأدوات المنزلية والمنظفات أيضاً، وفي الآتي سنذكر لكم عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وغيره، وهي:

بلغ سعر أرز الوليمة 10 كيلو بسمتي بسعر قد يصل إلى 64.95 ريال سعودي.

بلغ سعر أبو فهد ناعم “10 كيلو” إلى سعر 23.95 ريال سعودي.

كيلو مفروم من البقري المبرد بلغ سعره 22.5 ريال سعودي.

بلغ 2 عدد من الجبنة المراعي الكريمي 500 جرام إلى 19.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من لحم الخروف البربري بالعظم بلغ سعره 28.95 ريال سعودي.

عدد 3 علبة من التونة جرين فارمز خفيف 170 جرام بلغ سعره 11.95 ريال سعودي.

عروض العثيم على المنتجات الغذائية في الجمعة البيضاء



بلغ سعر الشمام المحلي إلى 2.45 ريال سعودي.

سعر الكيلو من التفاح الأصفر بلغ 5.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من القرع العسلي بلغ 2.25 ريال سعودي،كما يمكنك متابعه عروض العثيم علي الجولات الجديدة.

الجديدة. بلغ سعر الكيلو من الليمون إلى 4.95 ريال سعودي.

سعر الجزر المستورد بلغ 4.95 ريال سعودي.

بلغ سعر صندوق كيلو الخيار إلى 7.50 ريال سعودي.

خس لولو بلغ سعر الكيلو منه 4.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الكوسة الخضراء بلغ 3.25 ريال سعودي.

سعر التمر السكري بلغ 10.95 ريال سعودي.

سعر الملفوف المحشي بلغ 2.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الكيلو من الباذنجان الأسود بلغ 2.45 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية على الجبن

بلغ سعر مرتديلا سنيور بقر إلى سعر 22.95 ريال سعودي.

الجبن الرومي المصري بلغ 27.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الجبن الفيكتو اسطنبولي إلى 9.95 ريال سعودي.

جبن طعمة اسطنبولي الكيلو جرام بلغ سعره 15.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الكيلو من الزيتون الأخضر إلى سعر 17.95 ريال سعودي.

سعر سطلة الزيتون بلغ 14.25 ريال سعودي.

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