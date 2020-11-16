نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر لولو أكبر العروض وتحطيم الأسعار خصومات حتى50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو تحطيم الأسعار الأسبوعية، أكبر العروض وتحطيم الأسعار، واكبر العروض الأسبوعية من هايبر لولو الرياض، من يوم الأربعاء الموافق 11 من نوفمبر 2020، و25 من ربيع الأول 1442هـ، والتي تشمل عدد كبير من المنتجات المختلفة والمتنوعة، بخصومات جبارة، سارعوا بشراء كافة احتياجاتهم قبل انتهاء عروض تحطيم الأسعار من هايبر لولو الرياض في يوم الثلاثاء 2 من شهر ربيع الثاني 1442هـ، 17 من نوفمبر الجاري. عروض هايبر لولو عروض تحطيم الأسعار من هايبر لولو الرياض روبيان مزارع طازج سعر الكيلو 20 ريال سعودي فقط. لحم بقري برازيلي مكعبات/ مفروم سعر الكيلو 20 ريال سعودي فقط. حياة/صني زيت طبخ 1.5 لتر*2 بسعر 15 ريال سعودي فقط. سكر لولو 5 كجم بسعر 10 ريالات سعودية فقط. تخفيضات هايبر لولو الأسبوعية تخفيضات هايبر لولو ساديا دجاج كامل 600 جرام *3 قطع بسعر 20 ريال سعودي فقط. إرسال مسحوق غسيل 2.5 كيلو بسعر 20 ريال سعودي فقط. سمك حبار صغير سعر الكيلو 10 ريالات سعودية فقط. عروض هايبر لولو اليومية عروض هايبر لولو اليوم علي كوكو حليب جوز الهند بسعر 16.95 ريال سعودي. برو مشروب الأرز بسعر 22.95 ريال سعودي. صويا صوص بسعر 22.95 ريال سعودي. فيجن برجر السبانخ بسعر 14.50 ريال سعودي. فيجان سبتان بسعر 11.95 ريال سعودي. فيجن برجز بالزيتون بسعر 13.95 ريال سعودي. فيولايف فيجان بسعر 15.50 ريال سعودي. تخفيضات هايبر لولو اليومية تخفيضات لولو اليومية سمك مكرونة سعر الكيلو 5 ريالات سعودية فقط. التنمية دجاج طازج 900 جرام بسعر 10 ريالات سعودية فقط. سمك الحليب سعر الكيلو 20 ريال سعودي فقط. تنزيلات وعروض هايبر لولو تنزيلات هايبر لولو علي لحم بقري نيوزلندي من الجهة العلوية بسعر 35 ريال سعودي فقط للكيلو. لحم نعيمي شاة قطع بالعظم سعر الكيلو 40 ريال سعودي فقط. لحم غنم هندي قطع بسعر 50 ريال سعودي فقط. دجاج بريازو سوفت رول *2 قطعة بسعر ريال سعودي. تخفيضات هايبر لولو اليوم تخفيضات لولو اليوم علي بسبوسة اوريو سعر الكيلو 20 ريال سعودي فقط. كيك الزبدة الناعمة بسعر 10 ريال سعودي فقط. كيك براوني كريم وسط بسعر 20 ريال سعودي فقط. وجبة برياني الدجاج مع المخلل، ريتا بسعر 10 ريالات سعودية فقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض هايبر لولو أكبر العروض وتحطيم الأسعار خصومات حتى50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.