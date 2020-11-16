عروض أسواق العثيم أحدث العروض المقدمة على الكثير من المنتجات خصومات حتى 40%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الأسبوعية الجديدة، أحدث عروض العثيم المقدمة على الكثير من الأدوات والأجهزة المنزلية، التي يحتاج لها كل منزل، وتستمر العروض معكم حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الحالي، وتشمل مجموعة عروض العثيم لهذا الأسبوع على العديد من الأدوات المنزلية، وبسعر مغري جداً وتخفيضات كبيرة جداً، على أن تستمر هذه العروض الرائعة حتى يوم الثلاثاء 2 من شهر ربيع الثاني 1442 هـ، الموافق 17 من نوفمبر 2020. عروض أسواق العثيم مكواة بانيكس كي جاف بسعر 52 ريال سعودي فقط. شواية باربكيو فوريتو وسط بسعر 32.95 ريال سعودي فقط. غلاية مياه كليك أون سعة 4.2 لتر بسعر 99 ريال سعودي فقط. ميكرويف هومر 20 لتر بسعر 195 ريال سعودي فقط. تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية مقلاة بطاطس بدون زيت كولين 2 لتر بسعر 169 ريال سعودي فقط. جاكيت رجالي منوع بسعر 39.95 ريال سعودي فقط. شنطة سفر ار اند اف ترولي مقاسات مُختلفة، مقاس 51 سم، بسعر 75 ريال سعودي، مقاس 61 سم، بسعر 105 ريال سعودي، مقاس 71 سم، بسعر 145 ريال سعودي فقط. حافظة طعام سوليتير 3 حلة بسعر ريال سعودي فقط. تنزيلات أسواق العثيم فحم الشرقية متعدد الأغراض، وزن 4 كجم بسعر 23.95 ريال سعودي فقط. لحاف بيد فاشون مفرد بسعر 29.95 ريال سعودي، فردين بسعر 39.95 ريال سعودي فقط. بطانية نفر واحد منوع مقاس 220*160 بسعر 49.95 ريال سعودي فقط. ترمس رويال فورد سعة 1.3 لتر، بسعر /32 ريال سعودي، سعة 1.6 لتر بسعر 38 ريال سعودي فقط. كرسي لِلرحلات قابل للطي بسعر 32.95 ريال سعودي فقط.

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