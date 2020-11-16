عروض اكسترا علي اجهزة الجوال و الهواتف الذكية ليس لها مثيل تخفيضات تصل لـ 30%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية، تُقدم أقوى التخفيضات والخصُومات والتنزيلات، على الجوالات من شركة نوكيا، وكذلك عروض اكسترا على اكسسوارات الهواتف الذكية بمختلف أنواعها وموديلاتها، فقط وحصرياً على موقع اكسترا داخل المملكة. عروض اكسترا على جوالات نوكيا هاتف نوكيا، شاشة 3.4، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أزرق، سعر الجهاز(2069) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %17 خصم، على هاتف نوكيا، شاشة 5.3، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، اللون أزرق، سعر الجهاز(569)ريال سعودي، بدلاً من(689)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا علي الهواتف الذكية %26 خصم، على هاتف نوكيا، شاشة 2.4، 64 ذاكرة داخلية جيجابايت، اللون بنفسجي، سعر الجهاز(445)ريال سعودي، بدلاً من(599)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %15 خصم، على هاتف نوكيا، شاشة 2.3، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، اللون رمادي، سعر الجهاز(375)ريال سعودي، بدلاً من(439)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا علي اكسسوارات الجوالات %84 خصم، على هايبن غطاء خلفي شفاف هواوي بي 30، سعر الوحدة(19)ريال سعودي، بدلاً من(119)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %60 خصم، على أيفون إكس إس ماكس غطاء جلد ورقي، اللون وردي، سعر الجهاز(149)ريال سعودي، بدلاً من(371)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات اكسترا الأسبوعية %60 خصم، على سبيجن غطاء أيفون إكس آر، اللون أسود، سعر الجهاز(36)ريال سعودي، بدلاً من(89)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. %60 خصم، على سبِيجن غطاء سامسونج إسْ10، اللون أسود، سعر الجهاز(40)ريال سعودي، بدلاً من(99)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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