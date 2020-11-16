عروض ساكو تعرض مجموعة منوعة من المنتجات المختلفة تخفيضات تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية، مجموعة منوعة ومختارة من المنتجات المختلفة والتخفيضات الكبرى من ساكو السعودية والتي بدأت منذ يوم الأحد الموافق 1 من ربيع الأول 1442 ه‍، و18 من شهر أكتوبر الماضي 2020م زورا كل فروع ساكو وتمتعوا بكل هذه التخفيضات. عروض ساكو طقم طاولة طعام مع أربعة كراسي بسعر 499 ريال سعودي فقط. طقم طاولة طعام قابلة للطي بالإضافة إلى أربعة كراسي، باللون الفضي، بسعر 399 ريال سعودي فقط. طقم طاولة طعام بأرجل خشب مع أربعة كراسي باللون الأبيض بسعر 699 ريال سعودي فقط. طقم طاولة طعام كبيرة مع عدد 6 كراسي هيكل معدني باللون الأسود فقط بسعر 749 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأسبوعية طقم طاولة عائلية خشبية فخمة عدد 8 كراسي مطعمة بالجلد الأسود لمزيد من الفخامة والرقي، فقط بسعر 1849 ريال سعودي. كرسي سفرة ميكاسا هيكل الأمونيوم متعدد الألوان بسعر 179 ريال سعودي فقط. كرسي سفرة ميكاسا، حديد هيكل ذهبي فقط بسعر 129 ريال سعودي. أرضيات مطاط متعددة الاستخدام في صالات الجيم وغرف الأطفال، الصندوق/4 قطع، سهلة التركيب، بسعر 79 ريال سعودي للصندوق الواحد. عروض ساكو اليومية مصباح أرضي بسعر 199 ريال سعودي فقط. مصباح معلق بسعر 139 ريال سعودي فقط. الأرضيات الخشبية الألمانية، سماكة 7 مم، 2.39 م٢، للصندوق، بسعر 33 ريال سعودي/ للمتر المربع، مع إضافة 12 ريال سعودي خدمة التركيب/ المتر. طقم طاولة زجاج مع عدد 6 كراسي باللون الأسود القيم بسعر 789 ريال سعودي فقط.

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