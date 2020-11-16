نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسترا السعودية أقوى عروض وتخفيضات 2020 ومهرجان Extra لخصومات الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسترا السعودية أقوى عروض وتخفيضات 2020 نعرضها لكم مع عروض مهرجان Extra لخصومات الجمعة البيضاء، حيث تتميز خصومات الجمعة البيضاء كل عام بتخفيضات هائلة خاصة بشهر نوفمبر، وتقدم اكسترا السعودية هذا العام تخفيضات تبدأ من 10% وقد تصل إلى 50% على الكثير من الأجهزة.

اكسترا السعودية أقوى عروض وتخفيضات 2020 ومهرجان Extra لخصومات الجمعة البيضاء

تعرض لكم التخفيضات الكبرى للجمعة البيضاء والبلاك فرايداي المقدمة من اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية، حيث تقدم مختلف المعروضات من بوتاجازات، وأفران كهربائية، وأجهزة كي الملابس، وغيرهم الكثير، وتستمر العروض حتى يوم 28 نوفمبر 2020.

عروض اكسترا على البوتاجازات

بوتاجاز وايت ويستنج هاوس 90×60 سم، 5 شعلة، ستانلس ستيل، بسعر 1479 ريال سعودي، بدلًا من 1999 ريال سعودي، بخصم 26.01%.

بوتاجاز سيمفر 90×60 سم، ستانلس ستيل، بسعر 1499 ريال سعودي، بدلًا من 2199 ريال سعودي، بخصم 31.83%.

بوتاجاز لاجيرمانيا فوتورا 80×50 سم، 5 شعلة، ستانلس ستيل، بسعر 2199 ريال سعودي، بدلًا من 3599 ريال سعودي، بخصم 38.90%.

بوتاجاز جليم 90×60 سم، 5 شعلة، بسعر 2849 ريال سعودي، بدلًا من 3899 ريال سعودي، بخصم 26.93%.

عروض اكسترا على الغسالات

غسالة كلاس برو نشافة، سعة 8 كيلو، مع حساس تنشيف، بسعر 1299 ريال سعودي، بدلًا من 1999 ريال سعودي، بخصم 35.02%.

غسالة كلاس برو نشافة، سعة 6 كيلو، بسعر 869 ريال سعودي، بدلًا من 1499 ريال سعودي، بخصم 42.03%.

غسالة كاندي نشافة، سعة 8 كيلو، مزودة بشاشة ال اي دي، بسعر 1499 ريال سعودي، بدلًا من 2999 ريال سعودي، بخصم 50.02%.

غسالة كاندي نشافة، سعة 10 كيلو، بسعر 1749 ريال سعودي، بدلًا من 3499 ريال سعودي، بخصم 50.01%.

عروض اكسترا على الثلاجات

ثلاجة هاير، باب جانب باب، 19.8 قدم، إنفيرتر، بسعر 2999 ريال سعودي، بدلًا من 4499 ريال سعودي، بخصم 33.34%.

ثلاجة هايسينس، باب جانب باب، 17.9 قدم، بتقنية صديقة للبيئة، بسعر 2229 ريال سعودي، بدلًا من 3399 ريال سعودي، بخصم 34.442%.

ثلاجة باناسونيك، باب جانب باب، 18 قدم، إنفيرتر، بسعر 2749 ريال سعودي، بدلًا من 4252 ريال سعودي، بخصم 35.45%.

ثلاجة دايو، باب جانب باب، 23.3 قدم، إنفيرتر، 5.-60 هيرتز، بسعر 4449 ريال سعودي، بدلًا من 6899 ريال سعودي، بخصم 35.51%.

وبهذا نكون قد عرضنا موسم التخفيضات السنوية لأحدث خصومات اكسترا في السعودية بمناسبة الجمعة البيضاء، بخصومات قد تصل إلى 50% على مختلف الأجهزة المنزلية الحديثة.