نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية لمدة 3 أيام على الجوال والشاشات panda.com.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده للجوالات ينتظرها العديد من الأشخاص ستسألون ما هذا؟ فهي عروض هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، الذي يقدم أكبر العروض التي يوجد عليها أقوى التخفيضات على أسعار كل أنواع المنتجات الغذائية، أو جميع أنواع الأجهزة التي يحتاج إليها المنزل من خلال موقع بنده panda.com.sa. عروض بنده للجوالات تخفيضات بنده على الكاتيل 3 أكس بسعر 629 ريال سعودي.

عروض بنده آبل آيفون أس إي بسعر 2039 ريال سعودي.

تخفيضات بنده على الجوال سامسونج أي 31 بسعر 899 ريال سعودي.

تنزيلات بنده هواوي واي 9 أي بسعر 1099 ريال سعودي.

سامسونج أي 51 بسعر 999 ريال سعودي.

سامسونج أي 1 كور بسعر 329 ريال سعودي.

سامسونج أي 21 أس بسعر 769 ريال سعودي.

لينوفو أي7 بسعر 339 ريال سعودي.

هواوي نوفا 7 أي بسعر 1049 ريال سعودي.

هواوي واي 6 بي بسعر 579 ريال سعودي.

هواوي واي 5 لايت بسعر 369 ريال سعودي.

تابلت لينوفو 6505 إم بسعر 699 ريال سعودي. تخفيضات بنده لملحقات الجوال خصومات بنده على شاحن متنقل أي أون بسعر 76.50 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية قرص تخزين توشيبا، 1TB بسعر 189 ريال سعودي، 2TB بسعر 279 ريال سعودي.

تخفيضات بنده جوجل كروم كاست 3 بسعر 169 ريال سعودي.

تنزيلات بنده غطاء سماعات إير بودز جوي رووم بسعر 15 ريال سعودي.

كابل اتش دي ام اي اكسل 1+1 بسعر 19 ريال سعودي.

أسورة رياضية شياومي، Band5 بسعر 129 ريال سعودي، Band 4 بسعر 89 ريال سعودي.

كارت ذاكرة كينجستون، 32 جيجا بسعر 35 ريال سعودي، 64 جيجا بسعر 45 ريال سعودي، 128 جيجابايت بسعر 95 ريال سعودي.

توصيله كهرباء مع 2 يو اس بي 4 مخارج + توصيلة كهرباء 4 مخارج بسعر 142 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأسبوعية لمدة 3 أيام على الجوال والشاشات panda.com.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.