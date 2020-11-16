عروض ساكو الأسبوعية لمدة 4 أيام فقط خصومات تصل ل 60% ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية عروض ساكو بالسعودية تعتبر أسواق ساكو من أشهر الأسواق في المملكة العربية السعودية، تقدم أسواق ساكو العروض السنوية، وأضخم هذه العروض وأميزها، هي كل ما يناسب البيت السعودي من كافة أنواع الأجهزة والأدوات المنزلية على موقع ساكو saco.sa.

عروض ساكو بالسعودية

عروض ساكو في شهر نوفمبر على الجوالات أيفون هي:

تخفيضات ساكو على أيفون 11 برو ماكس 64 جيجا أخضر ليلي بسعر 4599 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية أيفون 11 برو ماكس 512 جيجا أخضر ليلي بسعر 6199 ريال سعودي.

أيفون 11 سعة 128 جيجابايت أبيض بسعر 3559 ريال سعودي.

أيفون 11 سعة 128 جيجابايت ألوانه أسود، أخضر بسعر 3559 ريال سعودي.

آبل تي في 32 جيجابايت 4K بسعر 849 ريال سعودي.

غطاء سيليكون لآيفون 11 برو متوفر ألوان البرتقالي، أزرق، ماكس أبيض، ماكس أسود، ماكس أزرق بسعر 197 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو الأسبوعية

عروض ساكو اليومية ساعة آبل إصدار 5 40 ملم ألومنيوم ذهبي بسعر 1,709 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو على ساعة آبل إصدار 5 44 ملم ألومنيوم فضي متوفر لون رمادي، ذهبي أيضًا بسعر 1,809 ريال سعودي.

محول طاقة آبل يو اس بي 5W بسعر 99 ريال سعودي.

محول طاقة آبل يو اس بي 5 واط قابل للطي بسعر 189 ريال سعودي.

محول لايتينج إلى ديجيتال أي في 259 ريال سعودي.

سماعات مع موصل 3,5 مم بسعر 139 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو للجوال

عروض ساكو على نوكيا 105 شريحتين اتصال ta-1034، يتوفر منه أبيض، الأسود، أزرق بسعر 75,50 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو الأسبوعية سامسونج جالكسي 6.4 128 جيجا 25 ميجا، أبيض بسعر 965 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو جهاز سامسونج جالكسي 2019 A51 أزرق بسعر 998 ريال سعودي.

هواوي نوفا 6.26 بوصة 128 جيجابايت أزرق بسعر 1,349 ريال سعودي.

سماعة أير بود مع حافظة شحن بسعر 719 ريال سعودي.

سامسونج 128 جيجا A71 بسعر 1799 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم