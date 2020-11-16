عروض مكتبات جرير على الكمبيوتر والجوال الذكي تصل إلي 50% لا تفوتك

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عمر شويل - جدة باقة متنوعة من أجهزة الكمبيوتر المحمول المخصصة للألعاب الإلكترونية، متوفرة بخصومات وتخفيضات كبيرة في مكتبات جرير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع عروض لا مثيل لها على ملحقات التليفزيون الذكية. عروض مكتبات جرير خصومات مكتبات جرير من أَسوس الكمبيوتر المحمول للألعاب الإلكترونية: أسوس روج زيفيروس S GX701GX كمبيوتر محمول للألعاب، شاشة 17.3بوصة، الجيل التاسع، i7-9750 H انتل كور، انفيديا جي فورس آر تي اكس 2080 ماكس كيو، بسعة ثمانية جيجابايت، ذاكرة داخلية واحد تيرابايت، اس اس دي PCIe NVMe M.2،متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، سعر الجهاز(10899)ريال سعودي، بدلاً من(16399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

أسوس روج ستريكس GT35 (G35CZ،ثماني النواة ،كمبيوتر ألعاب مكتبي، الجيل العاشر

إنتل كور، انفيديا جي فورس ار تي اكس 2080 سوبر، سعة ثمانية جيجابايت، اللون أسود، سعر الجهاز (11399)ريال سعودي، بدلاً من(15399)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

Asus روج ستريكس GL12CX، ثماني النواة ،كمبيوتر ألعاب مكتبي، الجيل التاسع i9-9900K إنتل كور، انفيديا جي فورس ار تي اكس 2080، سعة ثمانية جيجابايت، اللون رمادي أيرون، سعر الجهاز(10999)ريال سعودي، بدلاً من(14239)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات على ملحقات التليفزيون الذكي من مكتبات جرير سوني HT-S20R 5.1-Ch، ساوند بار مع مضخم صوت، مزود ببلوتوث، اللون أسود، سعر الجهاز(599)ريال سعودي، بدلاً من(829)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

سكاي وورث SK-S225LY 2.0 Channel، ساوند بار، مزود ببلوتوث، اللون أسود، سعر الجهاز(209)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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