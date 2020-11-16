نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد عروض العثيم الأسبوعية على المنتجات المنزلية othaimmarkets.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية العثيم يقدم لنا عروضاً دائماً سواء كان في مناسبات أو غير ذلك، بالإضافة إلى أنها تقوم بتقديم عروضاً على الأجهزة الكهربائية والأطعمة الغذائية وغيره، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم عروض العثيم. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم على بعض المنتجات تخفيضات العثيم على جبنة فيتا بلغ 10.45 ريال سعودي بدلاً من سعر 15.50 ريال.

سعر باندا جين شيدر بلغ 14.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 17.75 ريال.

بلغ سعر النسكافيه إلى 34.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.59 ريال.

بلغ سعر النسكافيه 2×1 18.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 22.95 ريال.

بلغ سعر جبنة ديري 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 10.75 ريال.

سعر نستلة مياه جالون 8.9 لتر 41.00 ريال سعودي، بدلاً من سعر 75 ريال.

سعر هالي مرونة بلغ 2.85 ريال سعودي. تخفيضات العثيم للسلع الغذائية بلغ سعر حليب المراعي البودرة إلى سعر 44.95 ريال سعودي.

سعر أرز أبو كاس البسمتي بلغ سعره 58.95 ريال سعودي.

بسكويت الشاي ميموريز بلغ حجمه 18.50 ريال سعودي.

بلغ سعر السنبلة أرز إلى 10.25 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الساقية أرز إلى سعر 4.99 ريال

شهرزاد ملوخية بلغ سعره 7.99 ريال سعودي.

سعر شير مسحوق اتوماتيك بلغ 42.95 ريال سعودي.

سعر 8 كيلو من المسحوق بلغ 114.95 ريال سعودي.

سعر الدجاج المجمد بلغ 119.95 ريال سعودي. تعرف على عروض العثيم على أدوات المنزل سعر الكرسي القابل للطي بلغ 62.95 ريال سعودي.

بلغ سعر شواية هايدي بسعر 11.95 ريال.

سعر منقل الشواء الوسط بلغ 32.95 ريال سعودي.

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