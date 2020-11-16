نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسترا extra السعودية عروض ابل ايفون iPhone و iPad عروض الميجا سيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسترا extra السعودية هي أكبر مجلة عروض في المملكة السعودية، التي تهتم بـ عروض ابل ايفون iPhone وايباد iPad، وتعرض اكسترا أقوى عروض وتخفيضات على أسعار ابل ايفون، كما تقدم لعملائها تسهيلات في الدفع، وإمكانية التقسيط على عدة أشهر، وفي شهر التخفيضات الكبرى، وخصومات نهاية العام تهتم مجلة اكسترا السعودية بتقديم أقوى عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2020، ومهرجان التخفيضات الكبرى الذي يستمر لمدة شهر كامل، حيث يبدأ من يوم 28 أكتوبر 2020 لينتهي مهرجان التخفيضات والخصومات في 28 نوفمبر 2020، ويمكنكم تصفح عروض ايفون اكسترا في السعودية في التالي.

اكسترا extra السعودية عروض ابل Apple

تقدم مجلة اكسترا السعودية أقوى عروض ابل ايفون وتخفيضات نهاية العام على جوالات الجيل الخامس 5G من أجهزة ايفون 11 iPhone و iPhone 12 Pro، وغيرها من أحدث إصدارات شركة Apple، بالإضافة إلى إصدارات اكسترا ايفون الأكثر مبيعًا في السعودية خلال العام 2020.

كما يقدم متجر اكسترا تسهيلات في التمويل، وتقسيط المبلغ على 3 أقساط، ويوفر متجر اكسترا السعودية إمكانية الشحن لأي مكان، وإليكم أقوى عروض اكسترا السعودية extra.

اكسترا السعودية عروض ايفون 12 برو iPhone 12 Pro

سعر ايفون 12 برو ذاكرة داخلية 128 جيجابايت 4699 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 برو ذاكرة داخلية 256 جيجابايت 5199 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 برو ذاكرة داخلية 512 جيجابايت 6199 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 ذاكرة داخلية 64 جيجابايت 3699 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 ذاكرة داخلية 128 جيجابايت 3949 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 ذاكرة داخلية 256 جيجابايت 4449 ريال سعودي.

اكسترا extra السعودية عروض وتخفيضات ايفون 2020

سعر iPhone 11 Pro ذاكرة داخلية 64 جيجابايت 3799 ريال سعودي.

سعر iPhone 11 Pro ذاكرة داخلية 256 جيجابايت 4399 ريال سعودي.

سعر iPhone 11 Pro ذاكرة داخلية 512 جيجابايت 4899 ريال سعودي.

سعر iPhone 11 Pro Max ذاكرة داخلية 64 جيجابايت 4299 ريال سعودي.

سعر iPhone 11 Pro Max ذاكرة داخلية 256 جيجابايت 4799 ريال سعودي.

سعر iPhone 11 Pro Max ذاكرة داخلية 512 جيجابايت 5599 ريال سعودي.

اكسترا iPhone 11 أقوى عروض وتخفيضات

سعر iPhone 11 ذاكرة داخلية 64 جيجابايت 2599 ريال سعودي.

سعر iPhone 11 ذاكرة داخلية 128 جيجابايت 2749 ريال سعودي.

سعر iPhone 11 ذاكرة داخلية 256 جيجابايت 2999 ريال سعودي.

سعر iPhone SE ذاكرة داخلية 64 جيجابايت 1599 ريال سعودي.

سعر iPhone SE ذاكرة داخلية 128 جيجابايت 1849 ريال سعودي.

سعر iPhone SE ذاكرة داخلية 256 جيجابايت 2299 ريال سعودي.

اكسترا extra السعودية عروض وتخفيضات ابل ايباد iPad

سعر iPad Air 4 ذاكرة داخلية 64 جيجابايت + واي فاي 2699 ريال سعودي.

سعر iPad Air 4 ذاكرة داخلية 64 جيجابايت الجيل الرابع 3299 ريال سعودي.

سعر iPad Air 4 ذاكرة داخلية 256 جيجابايت + واي فاي 3399 ريال سعودي.

سعر iPad Air 4 ذاكرة داخلية 256 جيجابايت الجيل الرابع 3999 ريال سعودي.

نوافيكم بأجدد عروض اكسترا extra السعودية المميزة، وأقوى عروض وتخفيضات على أسعار الجوالات، والخصومات على الأجهزة المنزلية وتخفيضات الشاشات، ومستلزمات المطبخ العصري وأحدث العروض على إصدارات مختلفة الأنواع والمواصفات، يمكنكم متابعتنا لمعرفة المزيد مع اكسترا عروض الجمعة البيضاء 2020.