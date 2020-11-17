عروض هايبر بنده على للأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية تصل ل 70% panda.com

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عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده أحدث العروض كل أسبوع، فنحن سوف نقدمها لكم في الآتي لكي لا يفوتكم فرصة القدوم إلينا من أجل أن تحصلوا على هذه العروض. عروض هايبر بنده عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية بلغ سعر عصارة جيباس إلى 119 ريال سعودي بدلاً من سعر 189 ريال.

سعر القلاية بدون زيت بلغ 349 ريال سعودي بدلاً من سعر 549 ريال.

سعر مكواة تيفال بلغ سعرها 89 ريال سعودي بدلاً من سعر 129 ريال.

بلغ سعر قطاعة أي تي سي إلى 75 ريال بدلاً من سعر 109 ريال.

سعر الخلاط مع مطحنة مولينكس بلغ 119 ريال سعودي بدلاً من سعر 159 ريال سعودي.

سعر الخلاط المصحوب بالمطحنة مولينكس بلغ 149 ريال سعودي.

سعر الخلاط كليك أون بلغ 119 ريال سعودي.

وصل سعر فرامة موليكس إلى سعر 400 ريال سعودي.

بلغ سعر قطاعة أي ني سي إلى 59 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بنده بلغ سعر مناديل كلينكس للوجه إلى سعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 33.95 ريال.

سعر شامبو دوف بسعر 21.95 ريال سعودي.

بلغ سعر فوط حجم كبير إلى سعر 24.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.50 ريال سعودي.

منعم الأقمشة برائحة الزهور بلغ سعره 30.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 61.90 ريال.

بلغ سعر شبيهة القشطة إلى سعر 7.90 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.80 ريال.

سعر جبنة المثلثات بلغ 7.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال.

سعر كريمة البندق والكاكاو البندق بلغ 7.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 15.25 ريال.

سعر العصير الطازج النادك بلغ سعر 7.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال.

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