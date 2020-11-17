نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر لولو على المشروبات والأطعمة واللحوم المجمدة تصل ل 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو بما أن الكثير ينتظر العروض التي تقدم من هايبر لولو، فجئنا نحن لكي نذكر لكم تلك العروض من أجل الذهاب إلى الهايبر والاستفادة منه، وفي هذا المقال سنذكر لكم بعض من العروض الخاصة بهايبر لولو. عروض هايبر لولو عروض هايبر لولو على المشروبات والأطعمة بلغ سعر التفاح الرويال إلى 6.45 ريال سعودي بدلاً من سعر 9.95 ريال.

سعر الجوافة بلغ 5.65 ريال سعودي بدلاً من سعر 11.45 ريال.

سعر الماندولين الحجم الصغير بلغ 4.45 ريال سعودي.

سعر الكيلو من شيري شاكر طماطم بلغ 6.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 14.50 ريال سعودي.

بلغ سعر الكيلو من الملفوف الأبيض إلى سعر 1.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من كستناء الصين وصل إلى 7.65 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.95 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو الكوسة إلى سعر 2.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 6.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من البروكلي بلغ 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 19.95 ريال سعودي.

سعر فطر الأبيض بلغ 5.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 8.50 ريال سعودي. عروض هايبر لولو على المجمدات بلغ سعر السمك الحجم الصغير على 24.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال.

سعر اللحم البقري بلغ 26.90 ريال سعودي بدلاُ من سعر 18.90 ريال.

بلغ سعر كتف البقري البكستاني إلى 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 34 ريال.

سعر الروبيان الحجم الصغير بلغ 12.95 ريال سعودي.

بلغ سعر السمك الشمري 29.95 ريال سعودي بدلاًمن سعر 44.95 ريال سعودي.

سعر السمك البياه الحجم الكبير بلغ 29.95 ريال بدلاً من سعر 44 ريال سعودي.

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