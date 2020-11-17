نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات العثيم على الهواتف الذكية من هونور تصل إلى 40% othaimmarkets في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم شهريًا بأفضل الأسعار، والخصومات العالية، حيث يتم عرض عروض على الهواتف الذكية الأكثر شراءُا، والفواكه والخضراوات، والكثير من المواد التي تقوم باستهلاكها كثيرًا وسوف تجد في هذا المقال عروض العثيم السعودية لشهر نوفمبر، والتي تبدأ من 2 نوفمبر لعام 2020. خصومات العثيم خصومات من هونور على الهواتف الذكية هاتف هونور 7 إس، الجيل الرابع، سعر الجهاز(385)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف هونور 8 أكس، الجيل الرابع، سعر الجهاز(979)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف هونور 7 اي برو، الجيل الرابع، سعر الجهاز(580)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف هونور 7 أي، الجيل الرابع، سعر الجهاز(475)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات من نوكيا على الهواتف في أسواق عبد الله العثيم

هاتف نوكيا 216، سعر الجهاز(115)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف نوكيا 5،سعر الجهاز(399)ريال سعودي، بدلاً من(629)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف نوكيا 105 بشرِيحتين، سعر الجهاز(59)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض العثيم للجوال مياه اكوافينا، سعة العبوة 600 مل، سعر العبوة(1.15)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مياه اكوافينا، سعة العبوة 330 مل، سعر العبوة(59.)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مياه اكوافينا، سعة العبوة 1.5لتر، سعر العبوة(2.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.عروض العثيم شهريًا بأفضل الأسعار، والخصومات العالية، حيث يتم عرض عروض على الادوات المنزلية الأكثر شراءُا، والفواكه والخضراوات، والكثير من المواد التي تقوم باستهلاكها كثيرًا وسوف تجد في هذا المقال عروض العثيم السعودية لشهر نوفمبر، والتي تبدأ من 2 نوفمبر لعام 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصومات العثيم على الهواتف الذكية من هونور تصل إلى 40% othaimmarkets على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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