تعرف على عروض إكسترا بالسعودية على الهواتف الذكية .extra.com

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم يقدم هايبر إكسترا بالمملكة العربية السعودية أفضل وأضخم العروض التي يقدمها، والتي تكون خاصة لجميع الأدوات والأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية، ولذا سوف نقوم بعرض العروض المقدمة من إكسترا. عروض إكسترا عروض الأجهزة الكهربائية من إكسترا تليفزيون سامسونج 65 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 4499 ريال سعودي.

شارب تليفزيون 42 بوصة ذكي عالي الوضوح بسعر 1099 ريال سعودي.

ال جي تليفزيون 55 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 4999 ريال سعودي.

سامسونج، تليفزيون 75 بوصة، ذكي فائق الوضوح بسعر 5499 ريال سعودي.

سوني تليفزيون 85 بوصة، أندرويد فائق الوضوح بسعر 9799 ريال سعودي.

تليفزيون سوني، 49 بوصة فائق الوضوح بسعر 2299 ريال سعودي. عروض أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر المحمول من إكسترا سامسونج جالكسي إيه 51، 128 جيجا، أزرق بسعر 999 ريال سعودي.

هواوي مايت 30 برو، 256 جيجا، فضي بسعر 2699 ريال سعودي.

فيفو إس 1 برو، 128 جيجا أزرق بسعر 919 ريال سعودي.

لينوفو إيه 6 نوت، 32 جيجا أزرق بسعر 379 ريال سعودي.

موتورولا ون ماكرو، 64 جيجا أزرق بسعر 499 ريال سعودي.

سامسونج إس 10 بلس، 128 جيجا أسود بسعر 2299 ريال سعودي.

آيسر سويفت 14 بوصة، معالج سيليرون، سعة تخزين 64 جيجا رام 4 جيجا، فضي بسعر 1499 ريال سعودي.

آيسر سبين 3، كور آي 3، 15 بوصة، رام 4 جيجا، 1 تيرا، أسود بسعر 2099 ريال سعودي.

مايكروسوفت سيرفيس برو 7، كور آي 5، 12.3 بوصة، رام 8 جيجا، 128 جيجا، بلاتنيوم، بسعر 3451 ريال سعودي.

مايكروسوفت سيرفيس جو 2، أنتل بنتيوم جولد، 10.5 ب

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