نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار عروض منيو مطعم البيك على الوجبات والساندوتشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أولويات مطعم البيك أنه يقوم بتقديم عروضاً لأهل المملكة العربية السعودية، ولذلك فيمكنكم الاستمتاع بتلك العروض من خلال مجيئكم إلى سلسلة مطاعم البيك أو من خلال الخط الساخن، وفي هذا المقال سنذكر لكم أهم هذه العروض. عروض البيك وجبات منيو مطعم البيك بلغ سعر وجبة دجاج البيك الأربع قطع السعر 12 ريال سعودي.

بلغ سعر وجبة دجاج البيك الثماني قطع إلى سعر 23 ريال سعودي.

بلغ سعر وجبة دجاج المسحب السبع قطع إلى سعر 9 ريال سعودي.

بلغ سعر وجبة الدجاج العشر قطع إلى سعر 12 ريال سعودي.

سعر وجبة الجمبري الاقتصادية ” 10 قطع” السعر 18 ريال سعودي. عروض منيو البيك على ساندويتش الدجاج بلغ سعر ساندويتش فيليه الدجاج إلى 5.50 ريال سعودي.

بلغ سعر ساندويتش شيش طاووق إلى 5 ريال سعودي.

وجبة ساندويتش الدجاج المسحب بلغ 10 ريال سعودي.

ساندوتش كومبو دبل برجر فيليه دجاج مشكل بلغ سعره بعد العرض إلى 10 ريال سعودي.

صاج دي لايت حراق بلغ سعره 3 ريال سعودي.

بلغ سعر سناك دجاج مسحب بسعر 3 ريال سعودي.

بلغ سعر كوبل دبل برجر فيليه إلى 10 ريال سعودي.

كومبو برجر فيليه دجاج بلغ سعره 7 ريال سعودي. عروض منيو البيك على الأكلات البحرية وجبة 8 قطع جمبري جامبو بلغ سعره 25 ريال سعودي.

جمبري جامبو “10 قطع” بلغ سعرها 35 ريال سعودي.

ساندوتش سمك فيليه بلغ سعره 5 ريال سعودي.

وجبة فيليه السمك الحار “10 قطع” بلغ سعره 11 ريال سعودي.

بلغ سعر ساندويتش الروبيان إلى 9.50 ريال سعودي.

بلغ سعر وجبة روبيان الجامبو إلى 26.50 ريال سعودي.

بلغ سعر وجبة روبيان الجامبو “10 قطع” إلى 37 ريال سعودي.

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