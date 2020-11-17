نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق لولو على أجهزة المطبخ الصغيرة تصل ل 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات وتخفيضات لولو لا تقارن، من هايبر ماركت وسوبر ماركت، وجميع أسواق لولو داخل المملكة العربية السعودية، على جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية، وتشمل الغسالات الأوتوماتيكية ذات التعبئة العلوية، وغسالات الصحون، والعديد من أجهزة المطبخ الكهربائية الصغيرة، بأسعار تناسب الجميع، فلا تفوتكم. عروض اسواق لولو خصومات اسواق لولو على الغسالات الأوتوماتيكية ذات التعبئة العلوية وايت وِيستنج هاوس، غسالة أُوتوماتيكية بالكامل، تعبئَة علوية، سعة سبعة كيلو جرام، سعر الجهاز(849)ريال سعودي، بدلاً من(1249)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني.

باناسونيك، غسالة أُوتوماتيكية بالكامل، تعبئَة علوية، سعة 11.5 كيلو جرام، سعر الجهاز(2199)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني.

ألْ جي، غسالة أُوتوماتيكية بالكامل، تعبئَة علوية، سعة 11 كيلو جرام، سعر الجهاز(2399)ريال سعودي، بدلاً من(3899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني. عروض لولو لغسالات الصحون ميديا غسالة صحون، مزودة بسبعة برامج، سعر الجهاز(899)ريال سعودي، بدلاً من(1436)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني.

شارب غسالة صحون، مزودة بست برامج، سعر الجهاز(1699)ريال سعودي، بدلاً من(1779)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني. عروض أسواق لولو لأجهزة المطبخ فيليبس، قلاية هوائية، سعر الجهاز(329)ريال سعودي، بدلاً من(714)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

غلاية ، فيليبس، سعر الجهاز(89)ريال سعودي، بدلاً من(169)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خلاط فيليبس، 350 واط، سعر الجهاز(89)ريال سعودي، بدلاً من(129)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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