- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر ماركت لولو خصومات الجمعة البيضاء تصل ل 60% ألحق العرض الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت لولو لا تفوت على أجهزة السمعيات من كبرى الشركات في هذا المجال، ومنها شركة سوني، وشركة بوز، داخل جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق لولو، في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.
عروض هايبر ماركت لولو
خصومات هايبر ماركت لولو الكبرى على أجهزة السمعيات من سوني
- تخفيضات هايبر لولو على سوني سماعة رأس لاسلكية، سعر الوحدة(629)ريال سعودي، بدلاً من(769)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(140)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض لولو سوني سماعة رأس لاسلكية، سعر الوحدة(1049)ريال سعودي، بدلاً من(1599)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(550)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات لولو سوني وان بوكس، هاي فاي، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، بدلاً من(849)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(150)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عرض لولو على أجهزة الساوند
- عرض لولو اليوم سوني 5.1 مكبر صوت بقناة، سعر الجهاز(1099)ريال سعودي، بدلاً من(1429)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(330)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- سوني ساوند بار 5.1 بقناة، سعر الجهاز(599)ريال سعودي، بدلاً من(849)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(250)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- سوني ساوند بار 2 قناة، سعر الجهاز(399)ريال سعودي، بدلاً من(499)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(100)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
خصومات لولو على السماعات
تخفيضات وخصومات على أجهزة السمعيات من بوز في هايبر ماركت لولو
- عروض لولو اليوم على مكبر صوت ساوند لينك من بوز، سعر الجهاز(829)ريال سعودي، بدلاً من(1049)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(150)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات هايبر لولو مكبر صوت ساوند لينك من بوز، مزود بخاصية بلوتوث، سعر الجهاز(525)ريال سعودي، بدلاً من(699)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(174)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض هايبر ماركت لولو خصومات الجمعة البيضاء تصل ل 60% ألحق العرض الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.