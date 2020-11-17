نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر ماركت لولو خصومات الجمعة البيضاء تصل ل 60% ألحق العرض الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت لولو لا تفوت على أجهزة السمعيات من كبرى الشركات في هذا المجال، ومنها شركة سوني، وشركة بوز، داخل جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق لولو، في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

عروض هايبر ماركت لولو

خصومات هايبر ماركت لولو الكبرى على أجهزة السمعيات من سوني

تخفيضات هايبر لولو على سوني سماعة رأس لاسلكية، سعر الوحدة(629)ريال سعودي، بدلاً من(769)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(140)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض لولو سوني سماعة رأس لاسلكية، سعر الوحدة(1049)ريال سعودي، بدلاً من(1599)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(550)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات لولو سوني وان بوكس، هاي فاي، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، بدلاً من(849)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(150)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرض لولو على أجهزة الساوند

عرض لولو اليوم سوني 5.1 مكبر صوت بقناة، سعر الجهاز(1099)ريال سعودي، بدلاً من(1429)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(330)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

سوني ساوند بار 5.1 بقناة، سعر الجهاز(599)ريال سعودي، بدلاً من(849)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(250)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

سوني ساوند بار 2 قناة، سعر الجهاز(399)ريال سعودي، بدلاً من(499)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(100)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات لولو على السماعات

تخفيضات وخصومات على أجهزة السمعيات من بوز في هايبر ماركت لولو