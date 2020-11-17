عروض ساكو تحطيم الاسعار خصومات ولا في الخيال تصل ل 60% أقوي عروض السعودية saco.sa

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عمر شويل - جدة عروض ساكو عروض هايبر ماركت ساكو غير قابلة المنافسة، حيث تقدم مجموعة كبيرة من محضرات الطعام، من مختلف الشركات والموديلات، بأسعار لا مثيل لها، وبجودات ومتانة غير مسبوقة، داخل جميع فروع هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية saco.sa. عروض ساكو تخفيضات وخصومات هايبر ماركت ساكو على محضرات الطعام عروض ساكو على خلاط بروكتور سيليكس، 175 واط، سعة 41. لتر، سعر الجهاز(79)ريال سعودي، بدلاً من(109.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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تخفيضات ساكو فرامة من بلاك أند ديكر، 120 واط، سعة 35. لتر، سعر الجهاز(85)ريال سعودي، بدلاً من(120.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

محضرة طعام من هاميلتون بيتش، سعة 2.4 لتر، 450 واط، سعر الجهاز(199)ريال سعودي، بدلاً من(328.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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تنزيلات ساكو محضرة طعام فيليبس، 19 وظيفة، سعة 1.5 لتر، 700 واط، سعر الجهاز(249)ريال سعودي، بدلاً من(383.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

محضرة طعام فيليبس، 19 وظيفة، سعة أثنين لتر، 850 واط، سعر الجهاز(349)ريال سعودي، بدلاًمن(505)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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