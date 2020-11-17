نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو البيك بالسعودية عروض وخصومات مطاعم البيك تصل ل 50% عروض الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار منيو البيك عروض وخصومات مطاعم البيك مع بداية العام الدراسي الجديد، تقدم مطاعم البيك أشهى وأطيب الوجبات الصحية واللذيذة، بمكونات مفيدة، ومنها الدجاج والأسماك الطازجة، والعديد من المشروبات الغازية العصير ذات النكهات المختلفة، فقط مع مطاعم البيك بكل فروعها داخل المملكة العربية السعودية. عروض مطاعم البيك عروض البيك على الوجبات والسَاندوتيشات على الأسماك والمأكولات البحرية: تخفيضات البيك على ساندوتش سمك الفيليه، مع بطاطس ومشروب غازي، ثمن الساندويتش (6)ريال سعودي.

خصومات البيك وجبة سمك جمبري حجم كبير، عبارة عن ثماني أو عشر قطع من سمك الجمبري حجم كبير مع البطاطس مع خبز و نوعين صٌلصة (ثوم أو كوكتيل أو مسحب) (حسب الرغبة)، ثمن الوجبة عدد ثماني قطع(29)ريال سعودي.

تخفيضات البيك ثمن الوجبة للعشر قطع (40.5)ريال سعودي. أسعار منيو البيك ساندوتش جمبري حجم كبير، المقرمش بالخبز العربي مع سلطة الملفوف مع صلصة كوكتيل و بطاطس مقلية مع خيار مخلل، ثمن الساندويتش(10.5)ريال سعودي.

وجبة التوفير سمك الجمبري: عبارة عن عشر قطع جمبري مع البطاطس مع الخبز مع نوعين من الصلصة (حسب الرغبة)، سعر الوجبة (21)ريال سعودي.

وجبة سمك فيليه حراق، عبارة عشر قطع سمك فيليه حراق مع الخبز والبطاطس، ونوعين من الصلصة (كوكتيل أو تارتار أو ثوم أو مسحب) (حسب الرغبة)، ثمن الوجبة (11)ريال سعودي. عروض البيك للمقبلات والأيس كريم تخفيضات مطاعم البيك على صلصة كوكتيل: ثمن العلبة (1.5)ريال سعودي.

عروض البيك صلصة ثوم: ثمن العلبة(1.5)ريال سعودي.

ذرة: ثمن الواحدة (5)ريال سعودي.

سلطة الملفوف: ثمن العبوة (5)ريال سعودي.

آيس كريم فانيليا، ثمن الواحدة، واحد ريال سعودي.

آيس كريم شيكولاتة، ثمن الواحدة، اثنان ريال سعودي.

آيس كريم فراولة، ثمن الواحدة، اثنان ريال سعودي.

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