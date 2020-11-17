عروض اكسترا extra.com تصل ل 60% تسوق بسرعة العرض متاح 3 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا لنوفمبر قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بإطلاق مبادرة لأجهزة التكييف عالية الكفاءة، وذلك بالتعاون مع مكتب خطة تشجيع القطاع الخاص، والتي من أهدافها تشجيع المواطنين على شراء أجهزة التكييف عالية الكفاءة، بأسعار قليلة، مما يساعد في رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل المملكة العربية السعودية، ودعماً للمبادرة تقوم اكسترا بتوفير هذه العروض عبر موقع اكسترا الإلكتروني بالسعودية.

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ومن الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم المبادرة ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية. وأن يمتلك هوية وطنية سارية المفعول، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة. وكل مواطن مستحق له الحق في الحصول على 6 مكيفات كحد أقصى.

عروض اكسترا على المكيفات

تخفيضات اكسترا على جيبسون، AS120FE6IN ،SEEC ،AC مكيف، 18000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(2847)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

جيبسون مكيف،AS125FE6IN SEEC ،AC سبليت 24000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(3669)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كرافت، DS120FE6IN ،SEEC ،AC، مكيف جداري 18000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(2737)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كرافت مكيف،DS125FE6IN SEEC AC، جداري 24000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(3504)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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