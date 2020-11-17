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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا extra.com تصل ل 60% تسوق بسرعة العرض متاح 3 أيام فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا لنوفمبر قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بإطلاق مبادرة لأجهزة التكييف عالية الكفاءة، وذلك بالتعاون مع مكتب خطة تشجيع القطاع الخاص، والتي من أهدافها تشجيع المواطنين على شراء أجهزة التكييف عالية الكفاءة، بأسعار قليلة، مما يساعد في رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل المملكة العربية السعودية، ودعماً للمبادرة تقوم اكسترا بتوفير هذه العروض عبر موقع اكسترا الإلكتروني بالسعودية.
عروض اكسترا شهر نوفمبر
ومن الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم المبادرة ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.
- وأن يمتلك هوية وطنية سارية المفعول، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.
- وكل مواطن مستحق له الحق في الحصول على 6 مكيفات كحد أقصى.
عروض اكسترا على المكيفات
- تخفيضات اكسترا على جيبسون، AS120FE6IN ،SEEC ،AC مكيف، 18000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(2847)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- جيبسون مكيف،AS125FE6IN SEEC ،AC سبليت 24000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(3669)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- كرافت، DS120FE6IN ،SEEC ،AC، مكيف جداري 18000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(2737)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- كرافت مكيف،DS125FE6IN SEEC AC، جداري 24000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(3504)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
خصومات اكسترا الأسبوعية
- الزامل مكيفMAZ18CCXAD SEEC AC جداري، 18000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(2731)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- الزامل مكيفMAZ26CCXAD SEEC AC جداري، 24000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(3393)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- إل جي،NC182C3 NK0 SEEC AC، مكيف 18000 وحدة، بارد، سعر الجهاز(3564)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- إل جي مكيف، NC242C3 NL0 SEEC AC، جداري، 24000 وحدة، بارد، سعر الجهازت4270) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا extra.com تصل ل 60% تسوق بسرعة العرض متاح 3 أيام فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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