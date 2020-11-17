نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية خصومات هائلة وعروض مميزة تصل ل 50% othaimmarkets.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تظل أسواق وهايبر ماركت عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، تُفاجئ عملائها، بعرضها المذهلة والمتجددة، دائماً، ففي هذا الأسبوع يوجد عروض رائعة على دجاج أمريكانا بأصناف متنوعة، وهناك أيضاً تخفيضات كبيرة على هواتف سامسونج الذكية، وجوالات أخرى، بداخل كل فروع أسواق عبد الله العثيم في السعودية othaimmarkets.com. عروض العثيم الأسبوعية عروض الدجاج من أمريكانا في أسواق عبد الله العثيم تخفيضات اليوم من العثيم أصابع دجاج أمريكانا، عادي، سعة العبوة 400 جرام، سعر العبوة(10.95)ريال سعودي.

خصومات العثيم أصابع دجاج أمريكانا، حار، سعة العبوة 400 جرام، سعر العبوة(10.95)ريال سعودي.

عروض العثيم الأثنين مفروم دجاج أمرِيكانا، سعة العبوة 400 جرام، سعر العبوةاَ(6.25)ريال سعودي.

برجر دجاج أمريكانا، سعة العبوة 900 جرام، سعر العبوة(18.95)ريال سعودي.

صدور دجاج أمريكانا، سعة العبوة واحد كيلو جرام، سعر العبوة(20.95)ريال سعودي. تخفيضات العثيم على الأجهزة الكهربائية أجهزة المطبخ الكهربائية الصغيرة من أسواق عبد الله العثيم عروض العثيم على سخان، سَاندويتش، كينوود، بشُواية، سعر الجهاز(99)ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية ميكروويف، جيباس، سعة عشرين لتْر، سعر الجهاز(199)ريال سعودي.

تنزيلات العثيم صانع طعام، كينوود #190، بي أف، سعر الجهاز(139)ريال سعودي.

فرن أمِجوي، سعة 45 لتر، سعر الجهاز(199) ريال سعودي.

مِقلاة، السيف الصحية، سعة تسعة لتر، 1800 واط، سعر الجهاز(399) ريال سعودي.

قدر ضغط هومر، كهربائي، سعة 45 لتر، سعر الجهاز(199) ريال سعودي. خصومات العثيم للجوال سامسونج والهواتف الذكية من أسواق عبد الله العثيم عروض العثيم على هاتف سامسونج أي 21 اس، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، سعر الجهاز(725)ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 11، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، سعر الجهاز(499)ريال سعودي.

هاتف هواوي، َاي 18 اس، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، سعر الجهاز(775)ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الأسبوعية خصومات هائلة وعروض مميزة تصل ل 50% othaimmarkets.com على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.