نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية لا تفوتك خصومات تصل ل 60% على جميع المنتجات panda.com.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية عروض أسواق بنده لهذا الاسبوع، تختص وتهتم بالأطفال واحتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية من كريمات وحفاضّات ومناديل مبللة، وشامبو، وتسهيلاً على عملائنا في أسواق بنده، وفرنا كل هذه المستلزمات وعروض رائعة، في كل فروع أسواق بنده في المملكة العربية السعودية panda.com.sa. عروض بنده الأسبوعية عروض على حفاضات الأطفال من أسواق بنده: تخفيضات بنده على حفاضات للأطفال بامبرز العبوة الجامبو، عرض عبوتان، سعر العرض(139.95)ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية حفاضات للأطفال بيبي جوي، صندوق جامبو، عرض عبوتان، سعر العرض(164.95)ريال سعودي.

تنزيلات بنده كِلوت بامبرز، عناية مميزة، سعر العبوة (69.95)ريال سعودي.

حفاضات للأطفال تيمو، العبوة الاقتصادية، سعر العبوة(19.95)ريال سعودي. عروض بنده الأثنين حفاضات، مناديل مبللة، للأطفال إيفي بيبي، سعر يبدأ من (19)ريال سعودي.

كِلوت هيجز، العبوة الاقتصادية، سعر العبوة(44.95)ريال سعودي.

حفاضات للأطفال هيجز، العبوة الجامبو، سعر العبوة(43.50)ريال سعودي.

حفاضات للأطفال فاين بيبي، عبوة التوفير الضخمة، سعر العبوة(46.95)ريال سعودي.

مناديل مبللة للأطفال ، لنَظافة فائقة، من جونسون، عدد 48 منديل، سعر العبوة(34.95)ريال سعودي.

مناديل مبللة للأطفال، بامبي، عدد 56 منديل، سعر العبوة(23.95)ريال سعودي. تخفيضات أسواق بنده لمستلزمات الأطفال عروض بنده على كريم مضاد للالتهاب، سودوكريم، سعة العبوة 250 جرام، سعر العبوة(49.95)ريال سعودي.

عروض أسواق بنده رغوة حمام بدون دموع، تشيكو، سعة العبوة 500 مللِي، سعر العبوة (38.95)ريال سعودي.

تخفيضات بنده شامبو بدون دموع، تشيكو، سعة العبوة 500 ملِلي، سعر العبوة(39.95)ريال سعودي.

خصم 30٪ على كافة منتجات هيمالايا لّلأطفال.

خصم 20٪ على كافة منتجات سيباميد للأطفال.

خصم 35٪على كافة منتجات توك للأطفال.

خصم 15٪ على كافة منتجات بيجون للأطفال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأسبوعية لا تفوتك خصومات تصل ل 60% على جميع المنتجات panda.com.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.