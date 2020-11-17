عروض مكتبة جرير بالسعودية تتحدى الأسواق بتنزيلات رهيبة على الهواتف الذكية والأدوات الدراسية

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عمر شويل - جدة عروض اقتصادية موفرة من مكتبة جرير بالسعودية، تأسست شركة جرير للتسويق، والمعروفة أيضًا باسم مكتبة جرير في مدينة الرياض في عام 1974 ميلادياً، وكانت في البداية مكتبة صغيرة، ثم افتتح في الثمانينيات الفرع الثاني للمكتبة في مدينة الرياض، يليه فرع ثالث في التسعينات. عروض الخصم على الهواتف الذكية أبل أيفون 12 برو، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت ، سعر الجهاز(5199)ريال سعودي.

أبل أيفون 12 برو، ذاكرة داخلية 512 جيجابايت، سعر الجهاز (6199)ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي، زد فولد 2، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، سعر الجهاز(7999)ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي نوت 20 ألترا، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، سعر الجهاز(3999) ريال سعودي.

هواوي، بي 40 برو بلس، ذاكرة داخلية 512 جيجابايت، سعر الجهاز(4499)ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي زد فلِيب، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، سعر الجهاز(3799)ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي أس 10 بلس، بشرِحتين، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعر الجهاز(2299)ريال سعودي.

هواوي ميت 30 برو، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، سعر الجهاز(2699)ريال سعودي. عرض التوفير من أسواق مكتبة جرير على الأدوات المدرسية روكو دفتر، ثمانون ورقة مسطر، سعر الواحد(19)ريال سعودي.

روكو دفتر، مائة ورقة مسطر، سعر الواحد(19)ريال سعودي.

مقلمة مرنة، ميزان، سعر الواحد(9)ريال سعودي.

وايلد رايترز، قلم حبر، سعر الواحد(9)ريال سعودي.

أولى، يُوني يونِيكورنز، علبة أقلام، سعر الواحد(19)ريال سعودي.

زينو أقلام ألوان، سعر العلبة(23)ريال سعودي.

فابر كاسْتيل، براية جيب فتحتان، ألوان متنوعة، سعر القطعة(4)ريال سعودي.

سبورت، بلانيت يور بينسل، علبة أقلام رصاص، سعر العلبة(53.66)ريال سعودي.

روكو، طقم أدوات هندسية معدن، بلاستيك، سعر العلبة (45)ريال سعودي.

قلم رصاص ميكانيكي، HB، سليم، سعر الواحد(7)ريال سعودي.

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