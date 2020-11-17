نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لولو هاير ماركت الأسبوعية خصومات تصل ل 60% luluhypermarket.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت لولو أقوى عروض في الأسواق السعودية الآن، على الهواتف الذكية، والعديد من التخفيضات اليومية لكافة المنتجات والسلع الكهربائية، في هايبر ماركت، وسوبر ماركت، وأسواق لولو في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وخصومات لا تُفوت على الأجهزة الذكية، من هواتف وشاشات، والحقائب وألعاب الشاطئ للأطفال والكبار luluhypermarket.com عروض هايبر ماركت لولو عروض الشوي والاسترخاء من هايبر ماركت لولو: تخفيضات لولو على ريلاكس سرير فوم، سعر الوحدة(79)ريال سعودي.

ريلاكس كُرسي قابل للنفخ، سعر الوحدة(44)ريال سعودي.

ريلاكس مجموعة الحديقة للأطفال، سعر الوحدة(119)ريال سعودي.

ريلاكس كيس للنوم، سعر الوحدة(89)ريال سعودي.

ريلاكس، ضوء بالطاقة الشمسية، سعر الوحدة(25)ريال سعودي.

ريلاكس، كرسي قابل للطي، سعر الوحدة( 20)ريال سعودي.

ريلاكس، حقيبة للنزهة، سعر الوحدة(36)ريال سعودي.

ريلاكس، ببساط شاطئ، 153*198 سم، سعر الجهاز(29)ريال سعودي.

ريلاكس، خيمة لأثنين شخص، سعر الجهاز(59)ريال سعودي. عروض لولو للهواتف الذكية خصومات هايبر لولو على هاتف ذكي، سامسونج، جالاكسي أسْ 7 أدجْ، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، شاشة 5.5 بوصة، الجيل الرابع، سعة الرامات أربعة جيجابايت، واي فاي ، أندُوريد، سعر الجهاز(2199)ريال سعودي.

هاتف ذكي، أَلكاتيل 501 تو أف، الجيل الثالث، سعة الرامات واحد جيجابايت، شاشة 5.5 بوصة، ذاكرة داخلية ثمانية جيجابايت، سعر الجهاز(299)ريال سعودي.

هاتف ذكي، آيفون 7، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، الجيل الرابع، واي فاي، سعة الرامات أَثنين جيجابايت، شاشة 4.7 بوصة، سعر الجهاز(2599)ريال سعودي.

هاتف ذكي، سامسونج جالاكسي نوت 5، شاشة 5.5 بوصة، الجيل الرابع، واي فاي، سعة الرامات أربعة جيجابايت، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، سعر الجهاز(2199)ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض لولو هاير ماركت الأسبوعية خصومات تصل ل 60% luluhypermarket.com على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.