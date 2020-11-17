نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض منيو البيك السعودية خصومات الجمعة البيضاء على وجبات البيك الشهية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض منيو البيك السعودية عروض منيو البيك تعتبر مطاعم البيك من أفضل وأشهر المطاعم في المملكة العربية السعودية، وتعتبر شركات البيك من الشركات الرائدة في العالم والتي لها تاريخ عريق وراقي في السعودية، وتكون من أفضل المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة والشهية، وسنتعرف على أفضل العروض المقدمة من مطاعم البيك. عروض منيو البيك تخفيضات البيك على وجبة (4) قطع دجاج البيك بسعر 12 ريال سعودي.

أسعار وجبات البيك وجبة( 8 ) قطع دجاج البيك بسعر 23 ريال سعودي.

خصومات البيك وجبة (7 قطع) دجاج مسحب بسعر 9 ريال سعودي.

وجبة (10 قطع) دجاج مسحب بسعر 12 ريال سعودي.

وجبة الجمبري الاقتصادية (10 قطع) بسعر 18 ريال سعودي. أسعار منيو البيك خصومات مطعم البيك على ساندوتش دجاج فيليه بسعر 5.50 ريال سعودي

عروض وجبات البيك ساندوتش كومبو دبل برجر فيليه دجاج مشكل بسعر 10 ريال سعودي.

تخفيضات البيك ساندوتش شيش طاووق بسعر 5 ريال سعودي.

ساندوتش صاج دي لايت حار بسعر 5 ريال سعودي.

ساندوتش برجر فيليه دجاج بسعر 3 ريال سعودي.

كومبو دبل برجر فيليه دجاج بسعر 10 ريال سعودي.

ساندوتش صاج دي لايت بسعر 5 ريال سعودي. تخفيضات مطعم البيك للوجبات عروض مطاعم البيك على وجبة 8 قطع جمبري جامبو بسعر 25 ريال سعودي.

وجبة 10 قطع جمبري جامبو بسعر 35 ريال سعودي.

وجبة فيليه السمك الحارة 10 قطع بسعر 11 ريال سعودي.

ساندوتش الروبيان بسعر 9.50 ريال سعودي.

وجبة 8 قطع روبيان الجامبو بسعر 26.50 ريال سعودي.

وجبة 10 قطع روبيان الجامبو بسعر 37 ريال سعودي. منيو البيك للأطباق الجانبية و المشروبات عرض البيك على حمص البيك المميز المهروس بسعر 3.50 ريال سعودي.

سلطة كول سلو بسعر 3.50 ريال سعودي.

بطاطا محمرة بسعر 3.50 ريال سعودي.

بطاطا مع صلصة ثوم بسعر 4.50 ريال سعودي.

صوص الكوكتيل بسعر 1 ريال سعودي.

قطعتين خبز بسعر 1 ريال سعودي.

ذرة ساخنة مع الزبدة بسعر 4.50 ريال سعودي.

عصير فواكه مكس بسعر 1 ريال سعودي.

عصير مانجو، تفاح، برتقال بسعر 1 ريال سعودي لكل منهما.

ميرندا حمضيات بسعر 2.5 ريال سعودي، سفن اب، بيبسي دايت، بيبسي بسعر 2.5 الواحدة.

مياه معدنية بسعر 1 ريال سعودي.

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