نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات امازون السعودية على الجوالات ( أيفون، هواوي، سامسونج ) بمناسبة البلاك فرايدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات امازون ، تقدم شركة امازون السعودية عبر موقعها الإلكتروني خصومات وعروض جباره لجيع المواطنين في الممكلة العربية السعودية بمناسبة البلاك فرايدي، تخفيضات امازون على الجوالات ( ايفون، هواوي، سامسونج ) وبعض المنتجات الأخري والإلكترونيات .

كما تقدم امازون عروض على الملابس والأكسسوارات وأجهزة الكمبيوتر، والأثاث المنزلي وغيرها الكثير من المنتجات المختلفة لتلبي جميع طلبات عملائها، سارعوا بالشراء لتستفيدوا من هذه الخصومات الهائلة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على تخفيضات امازون على الجوالات، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تخفيضات امازون ( أيفون )

هاتف ايفون اس اي من ابل، لونه أبيض، سعة 128 جيجا بايت، يدعم شريحتين، دقة الكاميرا 12 ميجا بكسل، 4جي ال تي اي، حجمه 4.7 بوصة، بسعر 1.849 ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي، ستوفر 350 ريال، الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، والشحن مجاني .

هاتف ابل ايفون 12 مع فيس تايم _ 64 جيجا، 5 جيجا، لونه أحمر، مقاس الشاشة 6.1 انش، دقة الكاميرا 12 ميجا بكسل، يدعم شريحتين، بسعر 3699 ريال سعودي بدلا من 3899 ريال سعوي، ستوفر 200 ريال، الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، والشحن مجاني .

هاتف ايفون اس اي ، لون أسود، سعة 256 جيجا، مقاوم للماء والغبار، دقة الكاميرا 12 ميجا بكسل، يدعم الشحن السريع، بسعر 2299 ريال سعودي بدلا من 2639 ريال سعودي، ستوفر 340 ريال، الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، والشحن مجاني .

تخفيضات امازون ( هواوي )

هاتف هواوي بي 30 برو ، يدعم شريحتين اتصال، سعة 128 جيجا بايت، ذاكرة 8 جيجا رام،4جي ال اي تي، لون كريستال برذينج، بسعر 2169 ريال سعودي بدلا من 2849 ريال سعودي، ستوفر 680 ريال، الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، والشحن مجاني .

هاتف هواوي بي 30 لايت هاي ايديشن 128 جيجا رام 6 جيجا، لونه أزرق، الجيل الرابع ال تي اي، بثلاث كاميرات، بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 875 ريال سعودي، ستوفر 76 ريال، الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، والشحن مجاني .

هاتف هواوي واي 9 ايه الذكي ، يدعم شريحتين اتصال، دقة الكاميرا 64 ميجا بكسل، سعة 128 جيجا بايت، بطارية بقوة 4200 مللي أمبير، بسعر 1.028.55 ريال سعودي بدلا من 1.099.00 ريال سعودي، ستوفر 70.45 ريال، الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، والشحن مجاني .

تخفيضات امازون ( سامسونج )

هاتف سامسونج جالكسي زد فليب ، يدعم شريحتين اتصال، سعة 256 جيجا بايت، وذاكرة 8 جيجا رام، الجيل الرابع، لونه أسود، بسعر 3799 ريال سعودي بدلا من 5370 ريال سعودي، ستوفر 1571 ريال، الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، والشحن مجاني .

هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 لايت ، يدعم شريحتين اتصال، سعة 128 جيجا بايت، وذاكرة 8 جيجا رام، الجيل الرابع ال تي اي، بسعر 1409 ريال سعودي بدلا من 2189 ريال سعودي، ستوفر 780 ريال، الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، والشحن مجاني .

هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس، سعة 256 جيجا بايت، يدعم شريحتين اتصال، 4جي ال تي اي، لونه فضي، بسعر 2588 ريال سعودي بدلا من 4379 ريال سعودي، ستوفر 1791 ريال، الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، والشحن مجاني .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تخفيضات امازون السعودية على الجوالات من أيفون وهواوي وسامسونج بمناسبة البلاك فرايدي .