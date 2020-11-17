أحدث عروض جرير للجوالات 2020 وأجهزة لاب توب في الجمعة البيضاء

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عمر شويل - جدة عروض جرير المميزة في الجمعة البيضاء على أجهزة الهاتف واللاب توب، بالإضافة إل التخفيضات والخصومات على العديد من المنتجات الأخرى التي تقدمها مكتبة جرير لعملائها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تشتهر مكتبة جرير بطباعة العديد من الكتب في جميع المجالات بالإضافة إلى ترجمة الكثير من المؤلفات والكتب الأكثر مبيعاً حول العالم، كما توسعت في بيع الأدوات المدرسية والوسائل التعليمية والأجهزة التكنولوجية الحديثة أيضاً فهي تعتبر من أكبر المكتبات العربية وأشهرها. عروض جرير للجوالات 2020: هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا سعة 512 جيجا بايت من الجيل الخامس 5G فقط بسعر 4799 ريال سعودي بدلاً من 5499 ريال، مع ضمان 24 شهر للمنتج. جوال سامسونج جالكسي نوت 20 سعة 256 جيجا بايت، من الجيل الخامس 5G بسعر 3399 ريال بدلاً من 3999 ريال، مع ضمان 24 شهر من الوكيل بالإضافة إلى هدية مجانية بطاقة سامسونج عناية نوت 20.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس سعة 256 جيجا بايت من الجيل الرابع 4G، متوفر باللون الأبيض والأسود والفضي بسعر 2599 ريال بدلاً من 4379 ريال، مع مدة ضمان 24 شهر من الوكيل.

جوال هواوي بي 40 برو بلس سعة 512 جيجا بايت، متوفر باللونين الأبيض والأسود سيراميك، الجيل الخامس 5G، بسعر 4499 ريال سعوي بدلاً من 4799 ريال مع ضمان 24 شهر من الوكيل، بالإضافة إلى سماعة بلوتوث هواوي ساوند اكس هدية مجانية مع المنتج. سامسونج جالكسي اس 20 الترا، سعة 128 جيجا بايت متوفر بسعر 3699 ريال بدلاً من 5039 ريال، متوفر باللون الأسود كوزميك و رمادي كوزميك واللون الأبيض الجيل الخامس 4G مع ضمان 24 شهر من الوكيل.

سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس، بسعر 7999 ريال مع هديتين مجانيتين الهدية الأولى خمس شهادات 100 ريال سعودي، والهدية الثانية بطاقة العناية فولد 2، مع مدة ضمان 24 شهر. عروض جرير ايفون 11: تتعدد عروض مكتبة جرير الخاصة بشركة أبل وبشكل خاص ايفون 11 برو ماكس بمختلف أشكاله وأنواعه. ايفون 11 برو ماكس سعة 512 جيجا بايت، متوفر باللون الرمادي الفلكي,ذهبي , أخضر الليل، واللون الفضي الجيل الرابع 4G بسعر 5999 ريال بدلاً من 6899 ريال، مع ضمان 24 شهراً من شركة أبل العالمية. ايفون 11 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت، متوفر باللونين أخضر الليل والذهبي، الجيل الرابع 4G فقط بسعر 5249 ريال بدلاً من 5919 ريال.

ايفون 11 برو ماكس سعة 64 جيجا بايت، الجيل الرابع 4G متوفر بثلاثة ألوان أنيقة وهي الرمادي الفلكي, أخضر الليل واللون الفضي فقط بسعر 4599 ريال سعودي بدلاً من 5259 ريال.

ايفون 11 بسعة 256 جيجا بايت، متوفر باللون الأحمر والأسود واللون البنفسجي الجيل الرابع فقط بسعر 3499 ريال سعودي مع ضمان 24 شهر من شركة أبل. أحدث العروض على أجهزة اللاب توب 2020: أبل ماك بوك برو (ريتينا + تاتش بار) 13.3 بوصة، انتل كور آي 5 رباعي النواة، انتل ايريس بلس جرافيكس 655، 256 جيجا بايت اس اس دي فقط بسعر 6599 ريال سعودي بدلاً من 8699 ريال مع ضمان لمدة 24 شهر من شركة أبل.

لاب توب ابل ماك بوك برو (ريتنا+ تاتش بار) 16 بوصة، انتل كور آي 7 سداسي النواة، بسعة 4 جيجا بايت Mايه ام دي راديون برو 5300، 512 جيجا بايت اس اس دي متوفر بسعر 10999 ريال سعودي مع ضمان لمدة 24 شهر من شركة أبل العالمية، كما يمكنك الحصول على خصم يصل إلى 200 ريال سعودي عند شراء ثلاث برامج أوفيس مع المنتج هذه البرامج هي ( هوم آند بزنس 2019، مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال، ومايكروسوفت أوفيس هوم آند ستيودنت 2019). لاب توب ديل (5406) inspiron 14 5000 جهاز كمبيوتر 2 في 1 متحول، بشكل ملف Intel Core i5-1135G7 (11th Gen) ،14 بوصة ،512 جيجابايت اس اس دي PCIe NVMe M.2 ،8 جيجابايت رام ،ويندوز 10 متوفر بسعر 3899 ريال سعودي ( مايكروسوفت أوفيس هوم آند بزنس 2019، مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال، ومايكروسوفت أوفيس هوم آند ستيودنت 2019).

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