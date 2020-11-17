عروض مكتبة جرير تخفيضات وخصومات لن تتكرر تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير نستعرض لكم مجموعة مختارة من الملحقات الإلكترونية المقدمة من مكتبة جرير في عروض حصرية، وخصومات كبرى، وأسعار تناسب الجميع، من الخميس 26 من شهر ربيع أول 1442 هـ، 12 من نوفمبر 2020م، مكتبة جرير الأفضل دائماً. عروض مكتبة جرير اتش تي سي فايف نظارة واقع افتراضي،Cosmos: Elite HMD، اللون أسود، بسعر 2849 ريال سعودي فقط، شامل الضريبة. اتش تي سي هوب 5G، راوتر محمول الجيل الخامس،Wireless (802.11 a/b/g/n/ac/ad) ،(5 جيجا هرتز/نطاق مزدوج (2.4 جيجا هرتز، اتصال حتى 20 جهاز، (LAN) منفذ، بسعر 3599 ريال سعودي فقط، شامل قيمة الضريبة. تخفيضات مكتبة جرير اِيزفيز C3A (2X) + W2D، كاميرا مراقبة ذكية، واي فاي، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، بسعر 999 ريال سعودي فقط، شامل الضريبة. لينكسيس فِيلوب 3 أجهزة، شبكة منزلية واي فاي، لاسلكي 802.11 ايه سي، تردد ثلاثي: 2.4 جيجا هرتز، 5 جيجا هرتز، 5 جيجا هرتز، اتصال حتى 64 جهاز، (LAN) 2 منفذ، بسعر 1799 ريال سعودي فقط، شامل الضريبة. خصومات مكتبة جرير سِبيجن باندل باك، حافظة كمبيوتر لوحي مع واقي شاشة، 2020، متوافق مع ايباد برو 11، اللون أسود، بسعر 215 ريال سعودي فقط، شامل الضريبة. اكس دوريا Bundle Kit، 2in1 حافظة كمبيوتر لوحي مع واقي شاشة، 2019 الجيل الثالث – متوافق مع ايباد برو 12.9 ، رمادي/أسود، بسعر 159 ريال سعودي فقط، شامل الضريبة. تخفيضات مكتبة جرير الأسبوعية نتَجير نايت هاك أم 1، راوتر متنقل الجيل الرابع، لاسلكي 802.11 ايه سي، (5 جيجا هرتز/نطاق مزدوج (2.4 جيجا هرتز، اتصال حتى 20 جهاز، (LAN) منفذ، بسعر 1899 ريال سعودي فقط، شامل الضريبة. إتش بي فوكس Top Load Value Kit، حقيبة كمبيوتر محمول، مناسب لجهاز 15.6 بوصة، اللون أسود، بسعر 125 ريال سعودي فقط، شامل الضريبة.

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