عروض هايبر بنده تخفيضات وخصومات كبيرة تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده “وقت الطَلعة”، نقدم لكم مجموعة من العروض المميزة جدا من هايبر بنده على الأدوات والاحتياجات، اللازم للرحلات والطلعات، والسفر، وتستمر معكم العروض المميزة والتخفيضات من هايبر بنده يدعوكم، حان وقت الطلعة، بادروا بالشراء قبل نفاذ الكمية. عروض هايبر بنده صندوق براد للرحلات بعجلات كُوسموبلاست بسعر 249 ريال سعودي فقط. موقد غاز حديد 2 شعلة بسعر 109 ريال سعودي. موقد غاز حديد شعلة واحد بسعر 59 ريال سعودي فقط. طقم رحلات كُوسموبلاست حفظ حراري بسعر 159 ريال سعودي فقط. موقد حديد شعلة واحدة بسعر 32 ريال سعودي، ثنائي بسعر 55 ريال سعودي فقط. تنزيلات هايبر بندة الأسبوعية براد كيب كولد سعة 4 لتر، بسعر 34 ريال سعودي، سعة 8 لتر، بسعر 50 ريال سعودي فقط. منفاخ إطارات كليك أون بسعر 219 ريال سعودي فقط. وعاء تحضير القهوة لامبارت بسعر 19 ريال سعودي فقط. ترمس ستانليس ستيل شاها 1.1 لتر بسعر 60 ريال سعودي فقط. تخفيضات هايبر بندة خيمة 3 أشخاص (200*150*130 سم) بسعر 64 ريال سعودي فقط. سجادة سعودية ينبع للرحلات، مقاس 2*3، بسعر 279 ريال سعودي فقط. شواية صغيرة قابلة للطي بسعر 44 ريال سعودي فقط. كُرسي ألومنيوم مع طاولة وشنطة بسعر 189 ريال سعودي فقط. كشاف بالطاقة الشمسية كليك أون، بسعر 35 ريال سعودي فقط. عروض هايبر بندة الأسبوعية شواية مقاسات (30*40) بسعر 30 ريال سعودي، مقاس (30*45) بسعر 34 ريال سعودي، مقاس (30*50) بسعر 37 ريال سعودي فقط. شواية الشرقية الفورية بسعر 30 ريال سعودي فقط. مكعبات فحم الشرقية بسعر 13 ريال سعودي فقط.

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