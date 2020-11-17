عروض اكسترا الجبارة علي الأجهزة المنزلية وتخفيضات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا علي الأجهزة المنزلية، احدث عروض الأجهزة المنزلية الخفيفة، من معارض اكسترا السعودية، مع خصومات هائلة وأسعار تنافسية، مستمرة معكم حتى نهاية شهر نوفمبر 2020، ومجموعة كبيرة ومنوعة من الأجهزة اللازمة لكل بيت عصري، اغتنموا الفرصة، وسارعوا بشراء كل احتياجاتكم من معارض اكسترا السعودية قبل انتهاء العروض. عروض اكسترا علي الأجهزة المنزلية قلاية هوائية فيليبس بدون زيت 1900 واط، 1.2 كيلو، اللون اسود فقط بسعر 199 ريال سعودي. كينوود شواية 2000 وات، فقط بسعر 210 ريال سعودي. فيليبس غلاية مياه 1.7 لتر، شفاف بسعر 179 ريال سعودي فقط. كينوود قطاعة خضار 500 وات، اللون أبيض، فقط بسعر 159 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا علي الأجهزة المنزلية برنسيس صانعة فشار 11,000 واط، بسعر 59 ريال سعودي فقط. كينوود صانعة السندوتشات مع شواية، 1300 واط، اللون ابيض، فقط بسعر 169 ريال سعودي. تيفال كليبسو قدر ضغط سعة 9 لتر، اللون اسود/ احمر، فقط بسعر 499 ريال سعودي. بلاك اند ديكر مرتب هواء 3 لتر،900 واط، يغطي من 25 إلى 28 متر مربع، بسعر 159 ريال سعودي فقط. تنزيلات اكسترا علي الأجهزة المنزلية فيلم محمصة خبز شريحتين 900 واط، لون أسود/ فضي، فقط بسعر 159 ريال سعودي. فيشر خلاط 1.46 لتر، اللون أسود / فضي، بسعر 399 ريال سعودي فقط. نيِسبريسو لاتِيزما تاتش ماكينة قهوة، بسعر 1819 ريال سعودي فقط. عروض اكسترا اليومية علي الأجهزة المنزلية هوفر بلاتينيوم مكنسة التنظيف العميق 1200 وات فقط بسعر 1139 ريال سعودي. كلاس بِرو براد مياه عمودي حار وبارد بِخاصية قفل الأطفال، بسعر 299 ريال سعودي فقط. بيكو صانعة القهوة، بسعر 799 ريال سعودي فقط.

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