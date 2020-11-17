نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تخفيض جديدة من مكتبة جرير تتحدى بها الأسواق وخصومات تصل الى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التنزيل الموفرة من مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية، عروض جديدة وحصرية من مكتبات جرير، بجميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم باقة متنوعة من أجهزة التليفزيون والشاشات الذكية، متعددة الموديلات والإصدارات، من كبري الشركات العالمية، ومنها هايسنس وهيتاشي، بأقل الأسعار وأعلى الجودات، وأحدث الإمكانيات.

عروض التوفير الجديدة على تلفازات هايسنس الذكية من مكتبة جرير

تليِفزيون ذكي هايسنس، شاشة 75 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، اللون أسود، سعر الجهاز(4299)ريال سعودي، بدلاً من(7999)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي هايسنس 65A7100FS، شاشة 65 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي ، اللون أسود، سعر الجهاز(2549)ريال سعودي، بدلاً من(3179)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي هايسنس 50A7100FS، شاشة 50 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، اللون أسود، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، بدلاً من(1999)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي هايسنس 55A7100FS، شاشة 55 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، اللون أسود، سعر الجهاز(1699)ريال سعودي، بدلاً من(2199)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي هايسنس H50B7100، 50 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، اللون أسود، سعر الجهاز(1049)ريال سعودي، بدلاً من(1549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرض الخصم تلفزيونات هيتاشي الذكية من مكتبات جرير

تليِفزيون ذكي هيتاشي LD49CHS01U، شاشة 49 بوصة، دقة 4K الترا اتش دي، ال اي دي، اللون أسود، سعر الجهاز (1349)ريال سعودي، بدلاً من(1699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.