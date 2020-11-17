عروض أسواق العثيم عروض وتخفيضات لا تنهى عرض تحطيم الأسعار خصم يصل 10%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم دائماً يذهل مواطني المملكة العربية السعودية بالعروض التي يقدمها لنا، حيث أن الجميع ينتظر عروض أسواق العثيم من أجل استغلال العرض وشراء كل مستلزمات المنزل وفي هذا المقال سنذكر لكم تلك العروض التي يقدمها العثيم. عروض أسواق العثيم بلغ سعر جبنة بالهنا مثلثات إلى 2.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 4.45 ريال. حلواني لانشون بقري بلغ سعره 84.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 104.95 ريال سعودي. شهرزاد ملوخية 400 جم بلغ سعرها 4.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 7.99 ريال سعودي. بلغ سعر الكيلو من الساقية أرز إلى 4.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 6.95 ريال. سعر السنبلة أرز بلغ 49.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 55.95 ريال سعودي. تخفيضات أسواق العثيم طعمة جبنة وبمختلف أنواعها بلغ سعرها 10.45 ريال سعودي بدلاً من سعر 15.50 ريال سعودي. باندا جبن شيدر بلغ سعرها 14.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 17.75 ريال سعودي. سعر النسكافيه بلغ 34.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال. بلغ سعر نستلة مياه جالون 8.9 لتر إلى 41.00 ريال سعودي بدلاً من سعر 42.00 ريال سعودي. خصومات أسواق العثيم سكر ناعم بحجم 10 كيلو جرام بسعر 22.95 بدلاً من 33.95 ريال سعودي. حليب بودرة نيدو بحجم 250 جم 62.95 بدلاً من 83.95 ريال سعودي. دجاج مجمد ساديا بسعر 122.95 بدلاً من 159.95 ريال سعودي. كاسات جبن بوك 500 جم بسعر 9.95 بدلاً من 17.50 ريال سعودي. زيت نباتي العربي 2×1.5 لتر بسعر 19.95 بدلاً من 31.75 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية تشمل العروض مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات مثل: سكر الأسرة أبيض ناعم وزن 10 كيلو فقط بسعر 22.95 ريال سعودي، بحد أقصى 3 أكياس لكل عميل. حليب المراعي بودرة 2500 جرام فقط بسعر 44.95 ريال سعودي. أُرز أبو كاس مزة بسمتي 10 كيلو، فقط بسعر 58.95 ريال سعودي، بحد أقصى 2كيس لكل عميل. دجاج سادية محمد كرتونة 10 حبة، وزن 1100 جرام فقط بسعر 119.95 ريال سعودي، وزن 1300 جرام بسعر 127.59 ريال سعودي فقط. تخفيضات العثيم علي المواد الغذائية بسكوت شاي ميموريز 12*150 جرام فقط بسعر 18.50 ريال سعودي. مسحوق غسيل تايد مركز أصلي 7 كيلو فقط بسعر 41.95 ريال سعودي. زيت نور دوار الشمس 1.5 لتر * 2 فقط بسعر 24.95 ريال سعودي للربطة. جبن المراعي كريمي / شيدر 2*500 جرام فقط بسعر 19.95 ريال سعودي.

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