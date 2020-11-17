نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ تصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده العديد من العروض التي ينتظرها مواطني المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه العروض تقدم على المنتجات الغذائية وعلى الأجهزة الكهربائية، وفي هذا المقال سنذكر لكم أهم هذه العروض. عروض هايبر بنده تخفيضات هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية بلغ سعر مايكروويف شارب إلى 199 ريال سعودي بدلاً من سعر 319 ريال.

سعر فون كهربائي كليك أون بلغ 199 ريال سعودي بدلاً من سعر 275 ريال.

بلغ سعر سخان سندويتشات إلى سعر 55 ريال سعودي.

خلاط يدوي أرايتي بلغ سعره 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 175 ريال.

قطاعة مولينكس بلغ سعرها إلى 139 ريال سعودي بدلاً من سعر 189 ريال.

بلغ سعر محمصة خبز أي تي سي إلى 59 ريال سعودي بدلاً من سعر 75 ريال.

سعر مكنسة كهربائية شارب 450 ريال سعودي بدلاً من سعر 669 ريال.

سعر مكنسة كهربائية كولين 169 ريال سعودي بدلاً من سعر 239 ريال.

بلغ سعر المكنسة الكهربائية بدون كيس أيريني إلى 149 ريال سعودي بدلاً من سعر 309 ريال.

بلغ سعر ثلاجة كليك أون إلى 299 ريال سعودي بدلاً من سعر 459 ريال.

بلغ سعر ترمش شاها إلى 70 ريال سعودي بدلاً من سعر 92 ريال. عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية بلغ سعر طحين فاخر البيكر إلى 9.95 ريال سعودي.

بلغ سعر المكرونة الإيطالية إلى 9.95 ريال سعودي.

سعر زيت دوار الشمس الشرقي بلغ 9.95 ريال سعودي.

لحم التونة الخفيف بلغ 9.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 15.80 ريال.

بلغ سعر حلى دانيت إلى سعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 10.50 ريال.

سعر الحليب المكثف بلغ 5.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 8.50 ريال.

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