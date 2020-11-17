نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على عروض اكسترا في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية extra.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا هي شركة في المملكة العربية السعودية متخصصة في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية وغيره، ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال العروض التي تقدمها شركة اكسترا. عروض اكسترا عروض اكسترا على الجولات بلغ سعر سامسونج نوت 20 إلى 334.400 ريال سعودي بدلاً من سعر 418 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا إلى 414.400 ريال سعودي بدلاً من سعر 518 ريال.

سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 20 إلى 320.000 ريال سعودي بدلاً من سعر 400 ريال.

هاتف سامسونج اس 20 لتر إلى سعر 475.000 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 7 بلغ سعره إلى 160.000 ريال سعودي.

هاتف هواوي لوفا 7 بلغ سعره 167.000 ريال سعودي.

هاتف هواوي بي 40 برو بلغ 314.900 ريال سعودي بدلاً من سعر 329.900 ريال.

هاتف هواوي لفا 7 اس أي بلغ سعره بعد العرض إلى 127.900 ريال سعودي بدلاً من سعر 134.900 ريال.

هاتف هواوي بلغ سعره 42.900 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 9 آية بلغ سعره بعد العرش 99.000 ريال سعودي. عروض اكسترا على التابلات والشاشات جلاكسي تابلت آي 8 بلغ سعره 56.900 ريال سعودي.

تابلت جلاكسي اس 7 بلغ سعره 300.900 ريال سعودي.

تابلت لينوفو بلغ سعره بعد العرض إلى 65.000 ريال سعودي.

تابلت لينوفو أي 7 بلغ سعره إلى 24.900 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة سوني إلى 1999.000 ريال سعودي.

بلع سعر شاشة سامسونج إلى 734.900 ريال سعودي بدلاً من سعر 934.900 ريال سعودي.

بلع سعر شاشة Hisense إلى 374.900 ريال سعودي.

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