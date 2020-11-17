اكسترا عروض السعودية على الجوالات عروض الميجا سيل 2020

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عمر شويل - جدة اكسترا عروض السعودية extra offers المميزة على أسعار الجوالات والإلكترونيات، وأقوى خصومات الميجا سيل على الهواتف الذكية تقدمها مجلة اكسترا extra بأسعار منافسة في عروض نهاية العام، ومهرجان التخفيضات الكبرى بالمملكة السعودية، تجمع اكسترا السعودية عروض الهواتف الذكية Smart Phones تابعة للشركات موتورولا، لينوفو، أوبو، نوكيا، فيفو، نوكيا، سامسونج، هواوي وتكنو، كما تعرض مواصفات مختلفة للهواتف الذكية من حيث المساحة الداخلية وحجم الرامات والعديد من الإمكانيات التقنية لتتمكنوا من إختيار ما يتلائم مع حاجاتكم. اكسترا عروض السعودية على الجوالات عرض اكسترا جوال موتورولا 128 جيجابايت ذاكرة داخلية، رام 4 جيجابايت بسعر 579 ريال سعودي.

عرض اكسترا جوال موتورولا One Fusion متوفر بذاكرة داخلية 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 699 ريال سعودي.

عرض جوال لينوفو A7 متوفر بذاكرة داخلية 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 389 ريال سعودي.

عرض جوال لينوفو A8 متوفر بذاكرة داخلية 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 489 ريال سعودي.

عرض جوال أوبو Oppo A31 متوفر بذاكرة داخلية 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 549 ريال سعودي. اكسترا عروض الجوالات سعر جوال فيفو Vivo Y30 متوفر بذاكرة داخلية 64 جيجابايت و 4 جيجا رام 599 ريال سعودي.

سعر جوال الكاتيل alcatel 3X متوفر بذاكرة داخلية 128 جيجابايت و 6 جيجا رام 549 ريال سعودي.

سعر جوال نوكيا Nokia 2.4 متوفر بذاكرة داخلية 64 جيجابايت و 3 جيجا رام 445 ريال سعودي.

سعر جوال نوكيا Nokia 5.3 متوفر بذاكرة داخلية 46 جيجابايت و 4 جيجا رام 569 ريال سعودي. عروض اكسترا الهواتف الذكية عرض هاتف سامسونج SAMSUNG Note 10 Plus متوفر بذاكرة داخلية 256 جيجابايت و 12 جيجا رام بسعر 2599 ريال سعودي.

عرض هاتف سامسونج SAMSUNG Note 10 Lite متوفر بذاكرة داخلية 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1469 ريال سعودي.

عرض هاتف سامسونج SAMSUNG Galaxy S10 Plus متوفر بذاكرة داخلية 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 2299 ريال سعودي.

عرض هاتف سامسونج SAMSUNG Galaxy A71 الجيل الرابع، متوفر بذاكرة داخلية 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1299 ريال سعودي. لمعرفة المزيد من عروض اكسترا السعودية وأقوى الخصومات على الأجهزة المنزلية والشاشات، بالإضافة لكل ما يحتاجه المنزل العصري، والعديد من متاجر السعودية الكبرى في شهر التخفيضات السنوية، تابعونا.

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