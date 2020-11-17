نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات بن داوود لمدة ثلاثة أيام فقط على المنتجات الغذائية التي تصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهل المملكة العربية السعودية ينتظرون العروض المقدمة من بن داوود، حيث أن الخصومات المقدمة من هذه الشركة تصل إلى 50%، وفي الآتي سنذكر لكم بعض من عروض بن داوود على المنتجات الغذائية. عروض بن داود عروض بن داوود على مستلزمات المطبخ: بلع سعر أرز سلا البسمتي إلى 61.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 77.95 ريال.

شاي ليبتون بلغ سعره 14.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.50 ريال.

اريال مسحوق غسيل بلغ سعره 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 56 ريال.

نوتيلا شوكولاته بلغ سعره إلى 12.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 23.50 ريال.

رفايلو شوكلاته بلغ سعره إلى 12.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 21.50 ريال.

شوكولاتة مينيس بلغ سعرها 27.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 53.29 ريال.

بلغ سعر كيكة الزبيب وكيكة الشوكولاتة وريد فيلفيت إلى 16.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 25.00 ريال سعودي.

بلغ سعر فطائر التركية بالجنبة إلى 5.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الفطائر التركية بالجنبة إلى 5.95 ريال سعودي. عروض بن داوود على الفواكه والخضروات بلغ سعر التفاح الأخضر إلى 5.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الكاكا بلغ 8.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من العنب الأحمر بلغ 8.95 ريال سعودي.

سعر الكمثري بلغ 8.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الشمام بلغ 2.95 ريال سعودي.

بلغ الكيلو من البطيخ المدور إلى سعر 2.50 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الزهرة بلغ 7.95 ريال سعودي.

سعر الليمون الصغير بلغ 2.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الكيلو من أبو فروة إلى 7.95 ريال سعودي.

سعر الخس المدور بلغ 7.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الكوسة بلغ 3.50 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو البصل الأحمر إلى 2.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات بن داوود لمدة ثلاثة أيام فقط على المنتجات الغذائية التي تصل إلى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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