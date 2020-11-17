نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على الهواتف المحمولة والتابلت لشهر نوفمبر لا تفوتك jarir.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير حيث تم إصدارها في المملكة العربية السعودية باللغة العربية والإنجليزية، حيث يوجد بها كافة العروض على مستلزمات المدارس وأيضاً على الهواتف المحمولة وعلى الشاشات الذكية، وفي هذا المقال سنعرض لكم أفضل عروض جريدة جرير. عروض جرير عروض جرير على الهواتف المحمولة:

بلغ سعر هاتف موتورولا جي 9 بلاي بسعة 128 جيجا بايت “اللون الأزرق” إلى 579 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال.

بلغ سعر هاتف فيفو بسعة 64 جيجابايت إلى 600 ريال سعودي بدلاً من سعر 800 ريال.

بلغ سعر هاتف كاتل 5048 يو لسعة 128 جيجابايت “اللون الأخضر” إلى 549 ريال سعودي بدلاً من سعر 729 ريال.

بلغ سعر هاتف تكنو فور 4 برو سعة 128 جيجا بايت “اللون الأخضر” إلى 569 ريال سعودي بدلاً من سعر 800 ريال.

هاتف نوكيا بسعة 64 جيجا بايت “اللون رمادي” بلغ سعره 445 ريال سعودي بدلاً من سعر 600 ريال سعودي. عروض جرير على أجهزة التابلت بلغ سعر هاتف سامسونج جلاكسي تاب أي 9.6 إلى 521 ريال سعودي بدلاً من سعر 579 ريال.

بلغ سعر تابلت سامسونج جلاكسي إلى 521 ريال سعودي بدلاً من سعر 579 ريال.

تابلت سامسونج جلاكسي تاب 10.5 بوصة إلى سعر 1199 ريال سعودي بدلاُ من سعر 1399 ريال.

تابلت سامسونج جلاكسي اس 10.5 بوصة إلى سعر 2199 ريال سعودي بدلاً من سعر 2799 ريال.

بلغ سعر تابلت الكاتيل إلى 449 ريال سعودي.

سعر تابلت الكاتيل 3T 8.إلى 499 ريال سعودي.

تابلت الكاتيل 8 بوصة بلغ سعره 399 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض جرير على الهواتف المحمولة والتابلت لشهر نوفمبر لا تفوتك jarir.com على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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