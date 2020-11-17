نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على الخضراوات والفاكهة ومستلزمات المطبخ تصل ل 70% othaimmarkets.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الكثير منا ينتظر العروض التي تقدم من العثيم نظراَ لأنه يقدم لنا أفضل العروض في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنذكر لكم العروض التي تقدم من أسواق عبد الله العثيم. عروض العثيم عروض العثيم على بعض مستلزمات المنزل بلغ سعر مقلاة بلاكستون إلى 36 ريال سعودي.

سعر قدر هوم واي بغطاء بلغ 69 ريال سعودي بدلاً من سعر 84 ريال.

طقم قدور بلغ سعره 219 ريال سعودي.

بلغ سعر دايتكس قدر ضغط 7 لتر إلى 75 ريال سعودي.

سعر عصارة حمضيات بانيكس بلغ 75 ريال سعودي.

قدر ضغط سوبر فيسا بلغ 119 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد بسعر 110 ريال سعودي.

بطانية كريستال بسعر 149.95 ريال سعودي.

بطانية فلانيل بسعر 64.95 ريال سعودي.

لحاف أساس منوع بسعر 39.95 ريال سعودي.

بيالات شاي كاسا بسعر 6.50 ريال سعودي. عروض العثيم على المأكولات الغذائية بلغ سعر التفاح الأخضر إلى 5.95 ريال سعودي.

سعر العنب الأسود بلغ 8.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الجزر المستورد بلغ 4.95 ريال سعودي.

بلغ سعر 2 كيلو من الخيار الطازج إلى سعر 2.95 ريال سعودي.

بلغ سعر تمر تمارا سكري إلى 12.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الليمون بلغ 5.45 ريال سعودي.

سعر كيلو الأناناس بلغ 6.50 ريال سعودي.

2 كيلو من البصل الأبيض بلغ 5.95 ريال سعودي. عروض العثيم على الفاكهة سعر الرمان المصري بلغ 3.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الموز بلغ 2.95 ريال سعودي.

سعر التفاح الأحمر بلغ 5.85 ريال سعودي.

سعر البرتقال العصير بلغ 5.75 ريال سعودي.

سعر الاناناس بلغ 6.95 ريال سعودي.

بلغ سعر البطاطا الحلوة إلى سعر 2.75 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الكيوي بلغ 6.95 ريال سعودي.

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