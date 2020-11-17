عروض بنده تحطم الأسعار خصم يصل ل 50% ألحق عرض الجمعة البيضاء

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شامبو هيد آند شولدرز، سعة العبوة (400 مل)، سعر العبوة (23.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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