نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيرة فورد مستعمل وجديد عروض 2021 على سيارات فورد مستعمل توكيلات الجزيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجزيرة فورد مستعمل وعروض سيارات موديل 2021 الجديدة من أهم ما يبحث عنه عشاق سيارات ماركة فورد، وتحرص شركة توكيلات الجزيرة دوماً على تقديم عروض متجددة باستمرار تشمل فورد قسم المستعمل، بالاضافة إلى عروض وتخفيضات السيارات الجديدة موديل السنة، وتتنوع عروض توكيلات فورد الجزيرة ما بين عروض الصيانة المجانية، وعروض الخصم الفوري أو عروض التقسيط بدون هامش ربح، لذلك يحرص الكثيرين من عشاق السيارات على متابعة العروض المتجددة لدى توكيلات الجزيرة فورد.

عروض الجزيرة فورد مستعمل وجديد 2021

تنوعت عروض الشتاء المقدمة من توكيلات الجزيرة للسيارات، وفي إطار متابعتنا الدائمة لعروض الخصومات والصيانة المجانية من شركة توكيلات فورد الجزيرة، فسوف نقدم لك عزيزي الزائر أحدث عروض الجزيرة فورد مستعمل وعروض سيارات موديل 2021 الجديدة

وتضمن العرض الأول سيارات فورد رابتر موديل 2020 وفورد رينجر موديل 2020، و فورد F-150 موديل 2020، وتستمر صلاحية هذا العرض حتى آخر شهر نوفمبر 2020، ويعمل كل كافة فئات السيارات المذكورة أعلاه ولكن يشترط على العميل تحمل يتحمل العميل قيمة التأمين الذي يتم دفعه شهرياً للجهة التمويلية، حيث يمكن دفع نصف قيمة السيارة الآن والنصف الباقي بعد سنتين وبدون هامش ربح لدى توكيلات فورد الجزيرة.

وتضمنت عروض توكيلات الجزيرة فورد سيارة فورد توروس 2021 الجديدة، حيث يمكنك الحصول على ضمان المصنع لمدة خمس سنوات، بالاضافة إلى صيانة مجانية لمدة 3 سنوات،

عروض الخصم المباشر من توكيلات الجزيرة

كما يمكنك الحصول على خصم مباشر يصل إلى 15 ألف ريال سعودي في حالة طلبك لسيارة فورد إكسبيديشن موديل 2020 من أقرب معرض لتوكيلات الجزيرة، وكذلك عرض توفير 10 آلاف ريال سعودي في حالة حصولك على سيارة فورد إدج موديل 2020 من شركة توكيلات الجزيرة، كذلك يمكنك الحصول على خصم مباشر يصل إلى 8 آلاف ريال في حالة طلبك سيارة فورد إسكيب 2020، بينما تصل قيمة الخصم المباشر على سيارة فورد إسكورت 2020 إلى 5 آلاف ريال لدى فورد الجزيرة مستعمل.

كما توفر توكيلات الجزيرة فورد عرض توفير 25% من قيمة قطع الغيار وأجور الفنيين، وفحص السيارة بالكمبيوتر بقيمة 199 ريال سعودي فقط، وذلك على سيارات فورد موديل 2015 فأقل.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا حول عروض الجزيرة فورد مستعمل، وكذلك عروض سيارات موديل 2021 الجديدة، واستعرضنا خلال موضوعنا أحدث العروض المقدمة من شركة توكيلات فورد الجزيرة، والتي تضمنت عروض الصيانة المجانية والخصم المباشر، وعروض قطع غيار سيارات فورد من شركة توكيلات فورد الجزيرة.