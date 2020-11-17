عروض اكسترا الأسبوعية لمدة 3 أيام فقط خصم يصل ل 60% أقوي عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية تخفيضات كبرى على مختلف أنواع الفريزرات من اكسترا، مع العديد من العروض الرائعة على تشكيلة من البرامج الخاصة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والكثير من العروض الأخرى، يمكنكم الاستفادة منها الآن من اكسترا بالمملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا السعودية

عروض اكسترا على برامج الكمبيوتر من مايكروسوفت أوُفس:

تخفيضات اكسترا اليوم على مايكروسوفت اكس بوكس، اشتراك منصة، جَايم باسْ، كود رقمي يرسل على الايميل، سعر الوحدة(129)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مايكروسوفت 365 فاميلي، كود رقمي يرسل بالإيميل، سعر الوحدة(519)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مايكروسوفت ويندوز 10 برو، مستخدم واحد، كود رقمي، يرسل على الإيِميل، سعر الوحدة (979)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

أقوي عروض السعودية من اكسترا

عروض اكسترا مايكروسوفت ويندوز 10 هوم، مستخدم واحد، كود رقمي، يرسل على الإيِميل، سعر الوحدة(649)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا مايكروسوفت 365 بيرسونال مستخدم واحد، كود يرسل بالإيميل، سعر الوحدة (339)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا مايكروسوفت 365 بيزنس ستاندرد، كود يرسل بالإيميل، سعر الوحدة(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مايكروسوفت أوفِيس هوم اند ستيودنت، عرض التوفير، كود رقمي، يرسل على الإيِميل، سعر الوحدة(759)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا على الفريزرات العمودية