نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء من مكتبة جرير السعودية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتبة جرير السعودية تُقدم عروض وتخفيضات هائلة على جميع منتجاتها من أدوات مدرسية ومكتبة وألعاب أطفال غير نارية والأدوات الهندسية وكل ما يتعلق بأجهزة الحاسب الآلي وتصل تلك العروض والتخفيضات إلى أكثر من 25٪، والجدير ذكره أن لمكتبة جرير فروع عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها حيثُ تتفرع في دولة الإمارات العربية وكذلك دولة الكويت.

عروض مكتبة الجرير السعودية على أجهزة الهواتف الذكية

جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 بسعر 7999 ريال سعودي

جوال هواوي Y9 سعة 128 بسعر 1099 ريال سعودي

جوال هواوي Y9 سعة 128 زهري ساكورا بسعر 1099 ريالاً

جوال فيفو Y30 سعة 64 جيجابايت MoonStone بسعر 599 ريال سعودي

جوال فيفو Y30 سعة 64 Emarld black بسعر 599

جوال فيفو Y30 سعة 128 جيجابايت ابيض الجيل بسعر 799 ريال سعودي

جوال لينوفو A7 سعة 64 جيجابايت أزرق الجيل الرابع بسعر 399 ريال سعودي

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 سعة 256 جيجابايت بسعر 3399 ريال

جوال هواوي 5 2019 سعة 32 جيجابايت بني عنبر 329 ريال

جوال سامسونج 20 الترا سعة 256 جيجابايت بسعر 3999 ريال سعودي

جوال سامسونج جالكسي 20 بلس سعة 128 بسعر 2999 ريال سعودي.

عروض مكتبة الحرير على الشاشات التليفزيونية

عرض شاشة آل جي 50 بوصة دقة 4K الترا اتش بسعر 1799 ريال سعودي

عرض شاشة تي سي آل 70 بوصة دقة 4K الترا اتش بسعر 2799 ريال سعودي

عرض شاشة تي سي آل 75 بوصة دقة 4K الترا اتش بسعر 3799 ريال سعودي

عرض شاشة تي سي آل 65 بوصة دقة 4K الترا اتش بسعر 2199 ريال

عرض شاشة تي سي آل 55 بوصة دقة 4k الترا اتش دي 1399 ريال سعودي

عرض شاشة تي سي آل 50 بوصة دقة 4k الترا اتش دي 1249 ريال

عرض شاشة تي سي آل 75 بوصة دقة 8k الترا اتش 13999 ريال سعودي

عرض شاشة تي سي ال 75 بوصة دقة 4k الترا اتش بسعر 6299 ريال سعودي

عرض شاشة هايسنس 75 بوصة دقة 4k الترا اتش بسعر 4299 ريال سعودي.

ويمكن لجميع عملاء مكتبة الجرير السعودية التسوق أون لاين، حيثُ خصصت المكتبة موقع إلكتروني خاص بها “مكتبة جرير” يستطيع من خلاله متابعة جميع عملائها أحدث العروض والتخفيضات التي تقدمها المكتبة.