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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء من مكتبة جرير السعودية 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة مكتبة جرير السعودية تُقدم عروض وتخفيضات هائلة على جميع منتجاتها من أدوات مدرسية ومكتبة وألعاب أطفال غير نارية والأدوات الهندسية وكل ما يتعلق بأجهزة الحاسب الآلي وتصل تلك العروض والتخفيضات إلى أكثر من 25٪، والجدير ذكره أن لمكتبة جرير فروع عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها حيثُ تتفرع في دولة الإمارات العربية وكذلك دولة الكويت.
عروض مكتبة الجرير السعودية على أجهزة الهواتف الذكية
- جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 بسعر 7999 ريال سعودي
- جوال هواوي Y9 سعة 128 بسعر 1099 ريال سعودي
- جوال هواوي Y9 سعة 128 زهري ساكورا بسعر 1099 ريالاً
- جوال فيفو Y30 سعة 64 جيجابايت MoonStone بسعر 599 ريال سعودي
- جوال فيفو Y30 سعة 64 Emarld black بسعر 599
- جوال فيفو Y30 سعة 128 جيجابايت ابيض الجيل بسعر 799 ريال سعودي
- جوال لينوفو A7 سعة 64 جيجابايت أزرق الجيل الرابع بسعر 399 ريال سعودي
- جوال سامسونج جالكسي نوت 20 سعة 256 جيجابايت بسعر 3399 ريال
- جوال هواوي 5 2019 سعة 32 جيجابايت بني عنبر 329 ريال
- جوال سامسونج 20 الترا سعة 256 جيجابايت بسعر 3999 ريال سعودي
- جوال سامسونج جالكسي 20 بلس سعة 128 بسعر 2999 ريال سعودي.
عروض مكتبة الحرير على الشاشات التليفزيونية
- عرض شاشة آل جي 50 بوصة دقة 4K الترا اتش بسعر 1799 ريال سعودي
- عرض شاشة تي سي آل 70 بوصة دقة 4K الترا اتش بسعر 2799 ريال سعودي
- عرض شاشة تي سي آل 75 بوصة دقة 4K الترا اتش بسعر 3799 ريال سعودي
- عرض شاشة تي سي آل 65 بوصة دقة 4K الترا اتش بسعر 2199 ريال
- عرض شاشة تي سي آل 55 بوصة دقة 4k الترا اتش دي 1399 ريال سعودي
- عرض شاشة تي سي آل 50 بوصة دقة 4k الترا اتش دي 1249 ريال
- عرض شاشة تي سي آل 75 بوصة دقة 8k الترا اتش 13999 ريال سعودي
- عرض شاشة تي سي ال 75 بوصة دقة 4k الترا اتش بسعر 6299 ريال سعودي
- عرض شاشة هايسنس 75 بوصة دقة 4k الترا اتش بسعر 4299 ريال سعودي.
ويمكن لجميع عملاء مكتبة الجرير السعودية التسوق أون لاين، حيثُ خصصت المكتبة موقع إلكتروني خاص بها “مكتبة جرير” يستطيع من خلاله متابعة جميع عملائها أحدث العروض والتخفيضات التي تقدمها المكتبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء من مكتبة جرير السعودية 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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