خصومات مطاعم البيك عروض البيك المميزة خصومات على جميع الوجبات

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عمر شويل - جدة خصومات مطاعم البيك بمرور الزمن زاد انتشار فروع مطاعم البيك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ففي البداية كان أول فرع بأحد أحياء مدينة جدة، وبعد ذلك انتشرت الفتوحات والفروع في كل من مدينة مكة المكرمة، ومدينة الطائف، والمدينة المنورة، وشملت أيضاً، مدينة ينبع في المنطقة الغربية و الخرج والقصيم في المنطقة الوسطى، والعديد والعديد من الفروع، حيث بلغ عددها حتى الآن 64 فرعًا تقريباً. خصومات مطاعم البيك خصومات البيك على وجبات المأكولات البحرية والأسماك تخفيضات البيك على ساندوتش فيليه سمك، ساندويتش مع بطاطس و مشروب غازي، سعر الساندويتش (6)ريال سعودي.

عروض البيك وجبة الجمبري الجامبو، تتكون من ثماني أو عشر قطع من الجمبري الجامبو مع البطاطس مع خبز و2صٌلصة ثوم أو صَلصلة كوكتيل أو مسحب (حسب الاختيار)، سعر الوجبة الثماني قطع(29)ريال سعودي.

خصومات البيك سعر وجبة العشر قطع (40.5)ريال سعودي.

تخفيضات البيك ساندوتش جمبري، ساندوتش الجمبري الجامبو المقرمش بالخبز العربي مع سلطة الملفوف مع صلصة كوكتيل مع بطاطس مقلية مع خيار مخلل، سعر الساندويتش(10.5)ريال سعودي.

وجبة الجمبري الاقتصادية: تتكون من عشر قطع جمبري مع البطاطس مع الخبز مع 2 صلصة (حسب الإِختيار)، سعر الوجبة (21)ريال سعودي.

وجبة فيليه السمك الحار، تتكون من عشر قطع سمك حار فيليه مع الخبز مع البطاطس مع 2 صلصة كوكتيل أو صَلصلة تارتار أو صلصة ثوم أو صلصة مسحب (حسب الاختيار)، سعر الوجبة (11)ريال سعودي. خصومات البيك على الطَلبات الجانبية عروض البيك اليوم على الخبز، 3 قطع خبز معًا + كاتشب البيك، سعر العرض(1.5)ريال سعودي.

خصومات البيك صلصة كوكتيل: سعر العلبة (1.5)ريال سعودي.

صلصة ثوم: سعر العلبة(1.5)ريال سعودي.

ذرة: سعر الواحدة (5)ريال سعودي.

البطاطا: سعر الحجم الصغير (4)ريال سعودي،

سعر الحجم الكبير (5)ريال سعودي.

سلطة الملفوف: سعر العبوة (5)ريال سعودي.

الحمص: سعر العبوة (5)ريال سعودي.

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