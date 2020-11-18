عروض الجمعة البيضاء عروض لولو هايبر ماركت السعودية خصومات تصل ل 60% تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض لولو الجمعة البيضاء مذهلة بمناسبة الجمعة البيضاء، وتخفيضات نهاية العام، فقط تجدونها لدى هايبر ماركت، وسوبر ماركت، وجميع أسواق لولو داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم تنزيلات غير مسبوقة، على كافة منتجات شركة إيكون، من أدوات وبطاريات شحن، وكذلك تخفيضات كبيرة على منتجات شركة كاميليون المتميزة في مجال بطاريات التحميل الثقيل. عروض لولو الجمعة البيضاء تخفيضات عالم إيكون في هايبر ماركت لولو: عروض هايبر لولو على إيكون، مصباح ضوء للطوارئ، متنوع، سعر الجهاز(30)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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إيكون، بخاخ ضباب، متنوع، سعر الجهاز(15)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات هايبر لولو الأسبوعية خصومات على منتجات كاميليون من هايبر ماركت لولو تنزيلات ماركت لولو على كاميليون، كشاف مع بطارية، سعر العرض(10)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض لولو الأسبوعية كاميليون، بطارية تحميل ثقيل، عدد أربعة مع أثْنين مجاناً، سعر العرض(5)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كاميليون، بطارية تحميل ثقيل. عدد 24 قطعة، سعر العرض(20)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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