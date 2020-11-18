عروض العثيم الأسبوعية خصومات الجمعة البيضاء تصل ل 50% لمدة 3 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض الجمعة البيضاء العثيم، وسوبر ماركت، وأسْواق عبدالله العثيم، بمناسبة الجمعة البيضاء، لا مثيل لها في أي مكان أخر، حيث تستعرض مجموعة كبيرة من شاشات التليفزيون الذكية، منها شاشات من شركة آروُ، وشاشات خاصة بشركة أوُرينو، وشاشات أخرى من شركات عملاقة ورائدة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية، تجدونها فقط عند زيارتكم لأحد فروع أسواق عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية. عروض العثيم الجمعة البيضاء تخفيضات الجمعة البيضاء على شاشات التليفزيون آروُ من أسواق عبد الله العثيم عروض العثيم على تليِفزيون، آروُ، ألْ أيِ دي، سمارت، شاشة 50 بوصة، فول إتش دي، سعر الجهاز (899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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