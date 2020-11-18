نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية 60 % لمدة 4 أيام فقط عرض ولا في الخيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت ساكو تخفيضات وخصومات كبيرة فى هايبر ماركت، وسوبر ماركت، وأسواق ساكو، بجميع فروعه داخل المملكة العربية السعودية،على كل المستلزمات والأدوات والعدد اللازمة لمختلف أنواع السيارات، من مكانس كهربائية للسيارات أو أجهزة فحص أعطال السيارات، وكذلك عروض على ضاغط الهواء وروافع السيارات، بموديلات متنوعة saco.sa. عروض ساكو تخفيضات على أدوات وعدد السيارات من أسواق ساكو عروض ساكو اليوم على مكنسة كهربائية للسيارة، 12 فولت، سعر الجهاز(89)ريال سعودي، بدلاً من(142.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو جهاز فحص أعطال السيارة الرقمي، سعر الجهاز(129)ريال سعودي، بدلاً من(164.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات ساكو شاحن بطارية السيارة، سرعة 7500 ملي آمْبير في الساعة، 500 آمْبير، مع مشابك ذكية، سعر الجهاز(229)ريال سعودي، بدلاً من (383.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض ساكو الأسبوعية مخزن طاقة، 300 آمْبير، مع ضاغط هواء 260 رطل، سعر الجهاز(429)ريال سعودي، بدلاً من(525.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو الأسبوعية خصومات على ضاغط الهواء ورافعة السيارات من ساكو تخفيضات ساكو على ضاغط هواء كهربائي، 12 فولت، 100 بار، مع محرك مباشر، سعر الجهاز (129)ريال سعودي، بدلاً من(186)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض ساكو اليوم رافعة سيارة ومفتاح ربط، اثنان في واحد، 120 واط، سعر الجهاز(379)ريال سعودي، بدلاً من (470.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ضاغط هواء كهربائي، مع رافعة سيارة، مع مصباح يدوي، 12 فولت، سعر الجهاز(399)ريال سعودي، بدلاً من(492.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ضاغط هواء كهربائي، 12 فولت، 120 واط، 6.8 بار، سعر الجهاز (179)ريال سعودي، بدلاً من(229.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض ساكو الأسبوعية 60 % لمدة 4 أيام فقط عرض ولا في الخيال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.