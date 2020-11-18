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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده على لأجهزة والأدوات المنزلية تصل إلى 50% في المقال التالي
عمر شويل - جدة احدث العروض من هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية المنزلية يوم الاحد 8 الموافق 8 من نوفمبر الجاري ولمدة أربعة أيام فقط لا تفوتكم، فقط مع احدث العروض من هايبر بنده السعودية على الأجهزة والأدوات المنزلية بأسعار وتخفيضات رائعة وتنافسية من يوم الأحد 22 من ربيع الأول 1442 هـ، 8 من شهر نوفمبر 2020، لا يفوتكم العروض المميزة من هايبر بنده السعودية.
عروض هايبر بندة
عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية و المنزلية تبدأ من يوم الأحد 22 من ربيع أول 1442 هـ، الموافق 8 من شهر نوفمبر 2020، حتى يوم الأربعاء 25 من شهر ربيع الأول 1442 هـ،11 من شهر نوفمبر الجاري.
الأجهزة والأدوات المنزلية من خصومات هايبر بنده:
- شواية ستانلس ستيل جيباس فقط بسعر 85 ريال سعودي.
- شاشة تلفزيون دورا ال اي دي مقاس 43 بوصة فقط بسعر 599 ريال سعودي.
- سماعات ابل اير بودس 2 (شحن عادي) فقط بسعر 589 ريال سعودي.
- محضر طعام اي تي سي 400 وات، فقط بسعر 1147.5 ريال سعودي.
- غلاية مياه كهربائية ارايتي سعة 1.8 لتر فقط بسعر 54.5 ريال سعودي.
- خلاط يدوي براون، فقط بسعر 204.5 ريال سعودي.
عروض الاجهزة الكهربائية من بندة
- خلاط فيليبس سعة 1.25 لتر، مع مطحنة، فقط بسعر 87.5 ريال سعودي.
- فرامة لحم كليك أون 1400 وات فقط بسعر 137.5 ريال سعودي.
- غلاية ستانلس ستيل كولين سعة 2 لتر بسعر 39.5 ريال سعودي فقط.
- عصارة كليك أون 90 وات، بسعر 74.5 ريال سعودي فقط.
- قلاية بدون زيت نيوتري كوك سعة 3.6 لتر، فقط بسعر 274.5 ريال سعودي.
- مكواة بخار جيباس فقط بسعر 99.5 ريال سعودي.
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