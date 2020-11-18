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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات مطاعم البيك في المملكة العربية السعودية وحتي 25 نوفمبر أقوي عروض السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصومات مطاعم البيك عروض لا تفَوت من مطاعم البيك في المملكة العربية السعودية، بأسعار لا تنَافس، على العديد من الوجبات ذات التشكيلة الغنية من الاختيارات، سواء ممن كنتم تفضلون وجبات الدجاج أو وجبات الأسماك، أو كنتم تحبون الساندويتشات بمختلف أشكالها، ستجدون كل ما تُحبون و تفضلون داخل فروع مطاعم البيك، داخل المملكة العربية السعودية. في
خصومات مطاعم البيك
عروض وجبات الدجاج من البيك في جميع فروع المطعم بالمملكة:
- تخفيضات البيك على وجبة دجاج البِيج بَيك حار، صدر كبير الحجم من الفراخ اللذيذة، سلطة الملفوف، خيار مخلل، ثمن الوجبة( 11.50) ريال سعودي.
- وجبة دجاج البيك، عبارة عن أربع أو ثماني قطع فراخ وبطاطس مع صلصة الثوم، والخبز، ثمن الوجبة أربع قطع (14) ريال سع
- وجبة دجاج مسحب البيك، عبارة عن سبع أو عشر قطع من الفراخ، بطاطس مع الخبز، مع نوعين من الصلصة ، ثمن الوجبة السبع قطع( 11.50) ريال سعودي.
- ثمن وجبة الدجاج العشر قطع(14) ريال سعودي.
- وجبة برجر دجاج فيليه البيك، ثمن الوجبة الفردية ( 4) ريال سعودي.
- ثمن وجبة دجاج فردية مع البطاطس( 9) ريال سعودي.
- ثمن وجبة دجاج فردية مع البطاطس ومَشروب غازي(14)ريال سعودي.
- وجبة دجاج سناك مسحب البيك، عبارة عن خمس قطع دجاج، مع صلصة ثوم، أو صلصة مسحب، ثمن الوجبة( 4) ريال سعودي.
عروض البيك اليومية
العروض اليومية على وجبات الأسماك من البيك
- خصومات البيك على وجبة سمك جمبري جامبو البيك، عبارة عن ثماني أو عشر قطع، خبز وبطاطس، وعدد ثلاثة صلصة، ثمن وجبة الثماني قطع( 29) ريال سعودي.
- ثمن وجبة العشر قطع (40.50) ريال سعودي.
- وجبة سمك فيليه البيك، عبارة عن ستة قطع، مع البطاطس والخبز، وأربعة صلصة، ثمن الوجبة (16.50) ريال سعودي.
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